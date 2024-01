Yıldız Holding Yönetim Kurulu üyesi Murat Ülker, LinkedIn hesabından paylaştığı 'Çalışırken Para, Onur, Anlam Kazanılır Mı Ki???' başlıklı işte o yazı;

2023ün son günlerinde Harvard Business Review Türkiye’nin Business Summit 2023 isimli 2 günlük bir toplantısı vardı. Ben izleyemedim ama arkadaşlarım oldukça ilginç bulacağımı söyleyip notlarını benimle paylaştılar bende bu notlardan sizler için bir özet çıkarıp kendimce yorumladım. Malum bilgi paylaştıkça çoğalır.



Massachusetts Institute of Technology (MIT) profesörü ve İyi İşler (Good Jobs) kitabının yazarı Zeynep Ton, mükemmellik (excellence) tercihi ve geçinebilecek bir maaş, tatmin ve büyüme fırsatları sunan “İyi İşler” sağlamak için bir liderlik kılavuzu görevi görebilecek bir araştırma yapmış ve kitaplaştırmış. Özellikle pandemiden sonra tüm dünyada sağlık merkezlerinden çağrı merkezlerine, fabrikalardan, restoranlara, perakende mağazalardan her türlü işe kadar kurumlar, çalıştırmak istedikleri görevler, çalışanlara “anlam” üretemediğinden ve ücret düşük, stres seviyesi yüksek olduğundan, başarı ve kariyer yapmak için az şans sağladığından eleman bulmakta ve/veya bulduğu elemanları işte tutmakta zorlanıyor, diyor, Ton.



İnsanlarımız iyi işlerde çalışmak istiyor ve birçok lider de iyi iş teklifinde bulunmak istiyor. Ancak karlarından feragat, hatta zarar etmeden daha yüksek ücret ve daha motive edici işler sunabileceklerini düşünmüyorlar.



Zeynep Ton, birçok işte liderin en büyük meşgalesini çalışanların kısa sürede iş değiştirmeleri (employee turnover) olduğuna vurgu yapıyor. Buna kısmen düşük maaşların yol açtığını ifade ediyor ve bir dizi hizmet ve operasyonel sorunları anlatıyor. Aslında yazar bu bir kısır döngüyü (vicious cycle) kırmak için , “iyi işlerin” güçlü operasyonla birlikte işletme için neden daha yüksek üretkenlik ve rekabet gücü kazandırdığını göstermek istiyor. Birçok şirket “iyi bir iş sistemi uygulanmasıyla daha rekabetçi, dirençli, kendini adamış çalışanları elde tutabilen ve müşterilerinin daha sadık olduğu kurumlar haline gelmiş, Zeynep Ton bu kurumlardan örnekler veriyor.



İnsana yapılan gereğinden az yatırım aslında daha pahalıya mal olur, zira doğrudan değişim masrafı yaratır, diyor Ton.



Örnek: A şirketi müşterilerinin mutluluğu için her şeyi yaparken, B şirketi müşterilerini değil hissedarlarını memnun etmek için mümkün olan her şeyi yapar. Müşterileri memnun etmek operasyonların düzeltilmesini gerektirecekti. Halbuki yarı zamanlı çalışanların sık iş değiştirdiği B şirketi mağazaları sorunlarla doluydu. Bir B şirketi çalışanından yardım isteyen müşterilerin %18inin isteği karşılanamamıştır; envanter sistemine göre ürün stoktaydı ancak mağazada ürün bulunamıyordu. Müşteri hayal kırıklığı, satış kayıpları, yüksek envanter ve işçilik maliyetleri B şirketini çok zor durumda bırakmıştı.