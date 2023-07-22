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Ekonomi Çalışanlarına yaptığı jest herkesin dilinde! Sosyal medyayı karıştıran patron
Ekonomi

Çalışanlarına yaptığı jest herkesin dilinde! Sosyal medyayı karıştıran patron

Yeniakit Publisher
2023-07-22 17:53:00 - 2023-07-22 17:59:38
Çalışanlarına yaptığı jest herkesin dilinde! Sosyal medyayı karıştıran patron

Kocaeli’nde bir firma çalışanlarına 30 bin lira tatil parası verdi. Sosyal medyada ‘Helal olsun böyle patronlara’ şeklinde yorum yapıldı.

Kocaeli'nde bir firmanın çalışanlarına yaptığı ödeme sosyal medyada olay oldu. Firma, tüm çalışanlarına tatile çıkmaları için 30'er bin TL ödeme yaptı.

Sosyal medya o firmayı merak etti

Çalışanlarına yaptığı jestle sosyal medyada gündem olan şirketin Kocaeli Dilovası'nda faaliyet gösteren bir firma olduğu öğrenildi.

Çalışanlara yapılan tatil ödemesine "Böyle patron herkesin başına" şeklinde yorum yapıldı. Söz konusu kararın iş yerinde alkışlarla karşılandığı belirtiliyor.


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