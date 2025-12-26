Çalışanlarına 240 milyon dolar dağıttı!

ABD’nin Louisiana eyaletinde faaliyet gösteren Fibrebond şirketinin satışı, çalışanları için hayat değiştiren bir ödüle dönüştü. Şirketin sahibi Graham Walker, satıştan elde edilen gelirin yüzde 15’ini 540 çalışanına dağıtma kararı aldı.

Wall Street Journal'ın aktardığı bilgilere göre, şirketin sahibi Graham Walker, Eaton’a 1,7 milyar dolara satılan Fibrebond’dan elde edilen gelirin yüzde 15’inin çalışanlara dağıtılmasını şart koştu.

Bu kapsamda 540 tam zamanlı çalışan, toplam 240 milyon dolar ikramiye almaya başladı. Ortalama ödeme 443 bin dolar olurken, ikramiyeler çalışanların şirkette beş yıl kalması şartıyla kademeli olarak ödenecek. Uzun süredir şirkette çalışanlar daha yüksek tutarlar elde edecek.

Walker ailesinin Louisiana’nın Minden kentinde kurduğu Fibrebond, elektrik ekipmanları için muhafaza üniteleri üretiyor. Şirket, bu yılın başlarında enerji yönetimi alanında faaliyet gösteren Eaton’a 1,7 milyar dolara satıldı.

ÇALIŞANLARA 240 MİLYON DOLAR DAĞITTI

Haziran ayında 540 tam zamanlı çalışan bu ödemeleri almaya başladı. Ortalama ikramiye 443 bin dolar olarak belirlendi. Ödemeler, çalışanların beş yıl boyunca şirkette kalmaları şartıyla kademeli olarak yapılacak. Uzun süreli çalışanlar ise çok daha yüksek tutarlar elde etti.

KİMİ TATİLE ÇIKTI, KİMİ KREDİSİNİ KAPATTI

Çalışanlar bu paraları genellikle borç kapatmak, araç satın almak, üniversite masraflarını karşılamak ve emeklilik planları yapmak için kullandı. Bir çalışan ise tüm ailesini Meksika'nın ünlü turizm kasabası Cancun’a tatile götürdü. Aldığı ikramiye ile ev kredisini kapatan bir başka çalışan ise hayalini kurduğu giyim mağazasını açtı.

Şirketi satın almak isteyen firmalara, çalışanlara yüzde 15 pay verilmesini şart koşan Walker, bu oranın özel bir hesabı olmadığını söyledi. Walker, satıştan ailesinin 1 milyar doların üzerinde gelir elde edeceğini, ancak çalışanların eline geçen yaklaşık çeyrek milyar doların adil olduğunu belirtti.

İkramiyeler yıllara yayılırken, çalışanlar ciddi vergi yüküyle de karşı karşıya kaldı. Bazı çalışanlar, aldıkları ödemenin üçte birine yakınını vergi olarak ödeyeceklerini öğrendi. Buna rağmen çoğunluk, beklemedikleri bu ödülden memnuniyet duydu.

Şirketini satan Graham Walker ise 31 Aralık’ta görevinden ayrılacağını açıkladı.

COVID SONRASI KÖŞEYİ DÖNMÜŞTÜ

Fibrebond, 1982 yılında Graham Walker’ın babası Claud Walker tarafından kuruldu. 1990’larda büyüyen şirket, 1998’de fabrikanın yanmasıyla büyük darbe aldı. Aile, zor dönemde maaşları ödemeye devam ederek çalışan bağlılığını korudu.

2000’li yılların başında müşteri sayısı üçe kadar düşen şirket, çalışan sayısını 900’den 320’ye indirmek zorunda kaldı. Graham Walker ve kardeşi, şirketi devraldıktan sonra borçları azaltıp yeni pazarlar aradı.

2013’te kurulan Fibrebond Power bölümüyle veri merkezleri için altyapı üretimine yönelen şirket, özellikle Covid-19 döneminde artan bulut bilişim talebiyle hızla büyüdü. Son beş yılda satışlar yaklaşık yüzde 400 arttı.