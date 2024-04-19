Çalışana “anne” sözü verdi zorbalığa soyundu!

Sebahattin Ayan İstanbul

31 Mart yerel seçimlerinde göstermelik bir başarı elde eden CHP’li başkanlar koltuğa oturur oturmaz işçi kıyımına başladı. Yerel seçimler öncesi “Herkesin içi rahat olsun, kimsenin ekmeğiyle oynamayacağıma anne sözü veriyorum” diyen CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın mazbatasını alır almaz kendi kadrosunu kurmak için belediyenin liyakatli kadrosuna mobbing uyguladığı ve çok sayıda kalifiye personeli sürerek yerine yandaşları atadığı ortaya çıktı.

Spikeri garson yaptı

Mazbatayı alır almaz kıyıma başlayan Köksal’ın belediye müdürlüklerinde görevli büro personellerini Park Bahçeler Müdürlüğünde beden işçisi olarak, Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğünde spikerlik görevinde bulunan personeli de garson olarak çalıştırmaya başladığı ortaya çıktı. Yerel basına açıklama yapan ve liyakatli kişileri görevlendirdiğini iddia eden Köksal’ın Fen İşleri Müdürlüğüne İnşaat Mühendisliği Fakültesi bitiren Onur Sadioğlu’nun yerine meslek yüksek okul mezunu birini atarken Afyonkarahisar Belediyesi’nin işletmesi olan AFBEL OTEL Termal Tesislerine ise CHP Merkez İlçe Teşkilatında görev yapmış olan ve Burcu Köksal’a yakınlığı ile bilinen Mehmet Dereağzı’nın atandığı öğrenildi.

İmamoğlu'na özeniyor

Konuya ilişkin konuşan AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Menteş, şunları anlattı: “CHP’li Burcu Köksal’ın ilk işi vaatleri değil evlerine bir lokma ekmek götüren belediye personelini hedef tahtasına koymak olmuştur. ‘Herkesin içi rahat olsun, kimsenin ekmeğiyle oynamayacağıma anne sözü veriyorum’ diyen ve bu sözünü iki haftada unutan Köksal, çok sayıda yöneticiyi işinden etmiş, yüzlerce personeli de mobbing uygulamak suretiyle kendileriyle alakası olmayan birimlere sürerek, adeta kendiniz çıkın mesajı vermiş ve istifa etmeyi zorlamıştır. Sonra da personeli için ‘bankamatik memuru’ ifadesi ile aşağılamıştır. Eğer kişi bankamatik personeli ise çıkışını vermek yerine neden yerini değiştiriyorsunuz? Tıpkı İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı gibi kendilerince gerekçe hazırlamış ve görüldüğü üzere ilk işleri zulüm ve işkence yapmak olmuştur. ‘İthal personel almayacağım’ diyenler dışarıdan personel getirmiş ve Afyonkarahisar’ın evlatlarına da dolaylı yoldan kapıyı göstermiştir. Dana dün söz veren CHP zihniyetinin klasik, iki yüzlü siyasi ahlaksızlığının canlı örneğini sunmuştur.”

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