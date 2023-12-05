Çalışan emekliye torba yasada sürpriz!

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Cumhuriyet'in 100. yılına özel 5 bin TL emekli ikramiyesi verilmiş Çalışan emekliler ise ikramiye kapsamında dışında tutulmuştu. Ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çalışan emeklilere de ikramiye verilmesi için çalışmalar başladı.Çalışmalar sonrası hazırlanan yasa teklifi torba yasa düzenlemesine eklendi. Peki, çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ne zaman gelecek? İşte merak edilen detaylar...

Çalışan emeklilere 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gelen talimat sonrası hazırlanan yasa taslağı Torba Yasa düzenlemsi içerisine dahil edildi. Torba yasa teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabulü sonrasında çalışan emekliler torba yasa görüşmelerinin Meclis'te ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Nihayet beklenen gün geldi. Torba yasa bugün Meclis'te görüşülmeye başlanacak. Peki, çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ne zaman gelecek? İşte merak edilen detaylar...

"EMEKLİLERİMİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli ikramiyelerine ilişkin Twitter'da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın geçtiğimiz ay müjdesini verdiği emeklilerimiz için 5 bin lira ödemenin kapsamını genişletiyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimiz de 5 bin liralık ödemeden yararlanacak.

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Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı uğurlu olsun. Çalışma, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında gerçekleştirilecek.

"4 MİLYON 680 BİN EMEKLİ FAYDALANACAK"

Erdoğan ilk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve Bağ-Kur’lu esnaf emeklisi başta olmak üzere 4 milyon 680 bin emeklinin tek seferlik ikramiyeden faydalanacağını duyurdu.

ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine iki bakanlık çalışmalarını tamamladı. Kanun teklifi TBMM’de görüşülmeye başlanacak torba yasaya 80. Madde olarak eklendi. Torba yasa teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabulü sonrasında bugün Genel Kurul'a gelen torba yasanın en geç önümüzdeki haftaTBMM'de kabul ederek yasalaşması çalışan emeklilere de en geç yılbaşına kadar ikramiyelerin yatırılması bekleniyor.

ÇKS KAYDI OLAN EMEKLİLER İKRAMİYEDEN YARARLANAMADI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak bir defaya mahsus olmak üzere emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi yapılacağını açıklamıştı. ÇKS kaydı olan emekli çiftçiler 5 bin TL emekli ikramiyesinden yararlanamadı.

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BİN TL İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

Teklifin yasalaşması ile birlikte Aralık ayının 15’inden sonra daha önce kapsam dışı kalan emekliler ikramiyelerini almış olacaklar. Böylelikle 12.2 milyon çalışmayan emekliye kapsayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi, yeni düzenleme ile birlikte 15 milyon 120 bin emeklinin tamamına ödenmiş olacak. Yasa çıkana kadar emekliye ayrılmış olanlar da ikramiye imkânından yararlanacak.