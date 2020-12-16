  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Çalışan anneye devlet destekleri nelerdir?
Ekonomi

Çalışan anneye devlet destekleri nelerdir?

Sosyal Güvenlik Kurumu, sigortalı olarak çalışan anne ve anne adaylarına belirli haklar sunmuştur. Kadın çalışanların şartlarını en üst düzeyde olması için ve annelik durumunda işi ile olan bağlantısının kopmaması için çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Peki, Çalışan anneye devlet destekleri nelerdir? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-16 01:59:00 -
Çalışan anneye devlet destekleri nelerdir?

Sosyal Güvenlik Kurumu, sigortalı olarak çalışan anne ve anne adaylarına belirli haklar sunmuştur. Kadın çalışanların şartlarını en üst düzeyde olması için ve annelik durumunda işi ile olan bağlantısının kopmaması için çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Peki, Çalışan anneye devlet destekleri nelerdir? İşte detaylar…

Çalışan annelere hangi haklar verilmektedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu, kadın çalışanların annelik durumunda bazı haklar sunmuştur. Çalışanların gebelik süresince yaptırması gereken rutin kontrollerde işverenler, ücretli izin hakkı tanımak zorundadırlar. Burada kaç gün izinli olunacağını işveren değil kadın çalışan belirler. Bunun yanı sıra 1 yaşından küçük çocuğu olan kadın çalışanlara, bebeklerini emzirmeleri için günlük 1,5 saat süt izni verilmektedir.

Süt izninde de saat aralığı yine çalışan tarafından belirlenir. Bu sürelerin haftalık izin süresinden düşülmesi ya da o günlere denk getirilmesi gibi bir durum olamaz. Ayrıca kadın çalışan eğer memur ise bu süre ilk 3 ay boyunca 3 saat olarak kararlaştırılmıştır.

Annelere yarım gün çalışma hakkı nedir?

Çalışan annelere yarım gün çalışma hakkı tanınmıştır. Doğum izinlerinden sonra, çocukları okul çağına gelinceye dek istekleri durumunda doğum izninin ardından ilk çocuk için 60, ikinci çocuk için 120, 3 ya da daha fazla çocuk için 180 gün yarım gün çalışma izni verilmektedir. Kişinin çalışmadığı günlerin ücreti devlet tarafından karşılanmaktadır. Çocuğun engelli olması halinde yarım gün izni 360 güne kadar uzatılır.

Yarım gün çalışan annelerin, işveren tarafından işten çıkarılma gibi bir durum yaşaması söz konusu olamaz. Bu durumda ancak ihbar tazminatı verilerek işten çıkarılabilir. Yarım gün çalışma hakkından faydalanmak için kadın çalışanın doğum izni bittikten sonraki 30 gün içerisinde İŞKUR’a başvuru yapması gerekir. Annenin bu haktan faydalanabilmesi için son 3 yılda toplam en az 600 gün prim bildirmiş olması gerekmektedir.

Annelere verilen ücretsiz izinler nelerdir?

Doğum yapan kadın memursa, 16 haftalık doğum izni ve 6 aylık yarım gün çalışma döneminin bitmesinin ardından 24 aya kadar ücretsiz izne ayrılabilir. 4A olarak çalışan anneler ise 16 haftalık izinleri sonrasında 6 aya kadar ücretsiz izin kullanabilir. Ücretsiz izinlerde de yine işverenin çalışanı işten çıkarma durumu söz konusu olamaz. Ancak işveren ile anlaşma yapılıp, işveren ihbar tazminatı ödemeyi kabul ederse kişi işten çıkarılabilir.

Devlet tarafından da çalışan anneler için bir defaya mahsus olmak üzere emzirme ödeneği verilir. Emzirme ödeneğinden hem çalışan hem de çalışmayan anneler faydalanmaktadır. Bunun için ise annenin Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurması gerekir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ömer Çelik açıkladı: AK Parti'den ABD'ye S-400 resti! Türkiye de adım atacak
Siyaset

Ömer Çelik açıkladı: AK Parti'den ABD'ye S-400 resti! Türkiye de adım atacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Milli güvenliğimizi korumak adına gereken her türlü tedbiri almaya, hudutlarımızı korumaya devam edeceğiz. ABD..
CHP'li İBB suçüstü yakalandı
Gündem

CHP'li İBB suçüstü yakalandı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sokak hayvanlarının CHP'li İBB tarafından toplanarak Gebze ilçesine bırakıldığını açıkladı. Gebze Be..
Yazar İbrahim Çolak'ın intiharında derin 'FETÖ' izleri
Gündem

Yazar İbrahim Çolak'ın intiharında derin 'FETÖ' izleri

Yazar İbrahim Çolak hakkında 'taciz' iddialarını öne sürüp Çolak'ın intihar etmesinden sonra da söz konusu paylaşımları yaptığı twitter hesa..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay