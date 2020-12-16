Sosyal Güvenlik Kurumu, sigortalı olarak çalışan anne ve anne adaylarına belirli haklar sunmuştur. Kadın çalışanların şartlarını en üst düzeyde olması için ve annelik durumunda işi ile olan bağlantısının kopmaması için çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Peki, Çalışan anneye devlet destekleri nelerdir? İşte detaylar…

Çalışan annelere hangi haklar verilmektedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu, kadın çalışanların annelik durumunda bazı haklar sunmuştur. Çalışanların gebelik süresince yaptırması gereken rutin kontrollerde işverenler, ücretli izin hakkı tanımak zorundadırlar. Burada kaç gün izinli olunacağını işveren değil kadın çalışan belirler. Bunun yanı sıra 1 yaşından küçük çocuğu olan kadın çalışanlara, bebeklerini emzirmeleri için günlük 1,5 saat süt izni verilmektedir.

Süt izninde de saat aralığı yine çalışan tarafından belirlenir. Bu sürelerin haftalık izin süresinden düşülmesi ya da o günlere denk getirilmesi gibi bir durum olamaz. Ayrıca kadın çalışan eğer memur ise bu süre ilk 3 ay boyunca 3 saat olarak kararlaştırılmıştır.

Annelere yarım gün çalışma hakkı nedir?

Çalışan annelere yarım gün çalışma hakkı tanınmıştır. Doğum izinlerinden sonra, çocukları okul çağına gelinceye dek istekleri durumunda doğum izninin ardından ilk çocuk için 60, ikinci çocuk için 120, 3 ya da daha fazla çocuk için 180 gün yarım gün çalışma izni verilmektedir. Kişinin çalışmadığı günlerin ücreti devlet tarafından karşılanmaktadır. Çocuğun engelli olması halinde yarım gün izni 360 güne kadar uzatılır.

Yarım gün çalışan annelerin, işveren tarafından işten çıkarılma gibi bir durum yaşaması söz konusu olamaz. Bu durumda ancak ihbar tazminatı verilerek işten çıkarılabilir. Yarım gün çalışma hakkından faydalanmak için kadın çalışanın doğum izni bittikten sonraki 30 gün içerisinde İŞKUR’a başvuru yapması gerekir. Annenin bu haktan faydalanabilmesi için son 3 yılda toplam en az 600 gün prim bildirmiş olması gerekmektedir.

Annelere verilen ücretsiz izinler nelerdir?

Doğum yapan kadın memursa, 16 haftalık doğum izni ve 6 aylık yarım gün çalışma döneminin bitmesinin ardından 24 aya kadar ücretsiz izne ayrılabilir. 4A olarak çalışan anneler ise 16 haftalık izinleri sonrasında 6 aya kadar ücretsiz izin kullanabilir. Ücretsiz izinlerde de yine işverenin çalışanı işten çıkarma durumu söz konusu olamaz. Ancak işveren ile anlaşma yapılıp, işveren ihbar tazminatı ödemeyi kabul ederse kişi işten çıkarılabilir.

Devlet tarafından da çalışan anneler için bir defaya mahsus olmak üzere emzirme ödeneği verilir. Emzirme ödeneğinden hem çalışan hem de çalışmayan anneler faydalanmaktadır. Bunun için ise annenin Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurması gerekir.