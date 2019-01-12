Çalışan annelere müjde! 6 bin 367 TL oldu

Çalışan anneler, doğum izninde oldukları dönemin parasını iş göremezlik ödeneği adı altında devletten alıyor. Doğum öncesi ve sonrası 16 hafta izin kullanan annelere çalışmadıkları sürenin parası devlet tarafından ödeniyor. Asgari ücretteki artış, en düşük doğum izni parasını bin 317 lira artırdı. En düşük izin parası 2018'de 5 bin 50 lirayken, bu yıl 6 bin 367 liraya çıktı. Yani asgari ücretli anneye, doğum iznindeyken devlet 6 bin 367 lira ödeyecek.

Tüm anneler yararlanıyor

Ayrıca devlet, annelere emzirme ödeneği ve doğum yardımı adı altında iki ödeme daha yapıyor. Bu ödemelerden, çalışsın çalışmasın tüm anneler yararlanıyor.

Doğum yardımı ile anneye ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklarda 600 lira veriliyor. Emzirme ödeneği ise geçen yıl 149 liraydı. Bu yıl tutar yükselecek.