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Çalınan otomobili sahibine satmaya çalışan 3 şüpheli, alıcı kılığındaki polislere yakalandı

KOCAELİ (İHA) – Ankara’dan kiraladıkları 50 bin TL değerindeki otomobili sahibine satmaya çalışan 3 şüpheli, Kocaeli’de alıcı kılığına giren polis ekiplerince yakalandı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 12:21
Çalınan otomobili sahibine satmaya çalışan 3 şüpheli, alıcı kılığındaki polislere yakalandı

KOCAELİ (İHA) – Ankara’dan kiraladıkları 50 bin TL değerindeki otomobili sahibine satmaya çalışan 3 şüpheli, Kocaeli’de alıcı kılığına giren polis ekiplerince yakalandı.


Kiraladıkları otomobili sahibine satmaya çalışan 3 suç makinesi, alıcı kılığına giren polis ekiplerine yakalandı. Edinilen bilgiye göre, 26 Ağustos günü Ankara’da N.K. adlı şahsın şirketinden 50 bin TL değerindeki otomobili kiralayan 3 şahıs, aracın GPS sistemini sökerek gözden kayboldu. Aracından haber alamayan N.K. yaptığı araştırma sonucu şahısların otomobille birlikte Kocaeli’de olduğunu tespit etti. Şahıslarla iletişime geçen N.K., şahısların, sahibi olduğu aracı 12 bin TL’ye kendisine satabileceklerini söylemesi üzerine Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.


İhbar üzerine inceleme başlatan Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, şahısların aracı İzmit’te bir AVM’nin otoparkında beklettiklerini tespit etti. Şüphelilerle yeniden görüşen N.K., aracını satın alacağını söyleyerek alıcı kılığına giren polislerle birlikte AVM otoparkına gitti. Otoparkta bekleyen alıcı kılığındaki polis ekipleri, çalınan aracın yanına gelen M.Ç.(48), A.Ç. (38) ve Y.B.Ç.’yi (24) gözaltına aldı.


Emniyete götürülen şahıslar ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyerek, hacizli araç satışı yaptıklarını, aldıkları otomobili de hacizli olduğu için ucuza satmaya çalıştıklarını iddia ettikleri öğrenildi. Emniyette şahıslar hakkında yapılan incelemede ise oto hırsızlık, taciz, gasp gibi çeşitli suçlardan M.Ç.’nin 25, A.Ç.’nin 15 ve Y.B.Ç.’nin ise birden fazla kaydı olduğu belirlendi.


Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler Kocaeli Adliyesine sevk edilirken çalıntı araç ise sahibine teslim edildi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 12:21
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