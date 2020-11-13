  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çalınan 1 kilo 700 gram altınının bulunmasını istiyor
Aktüel

Çalınan 1 kilo 700 gram altınının bulunmasını istiyor

Antalya'da kuyumcu dükkanı bir yıl içinde iki kez soyulan Fevzi Bulce, son olayın şüphelisi ya da şüphelilerin yakalanarak 1 kilo 700 gram altınının teslim edilmesini bekliyor - Bulce: -"Zararım çok büyük. İnşaat işçiliğinden buralara geldim. Elimde olan herşeyi satıp, bu dükkanı açtım. 15 yıllık emeğim gitti"

Yeniakit Publisher
2020-11-13 11:40:20 -
Çalınan 1 kilo 700 gram altınının bulunmasını istiyor

ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da kuyumcu dükkanı bir yıl içinde iki kez soyulan Fevzi Bulce, son olayın şüphelisi ya da şüphelilerin yakalanarak altınlarının teslim edileceği günü umutla bekliyor.

Üç çocuk babası Fevzi Bulce, 15 yıl inşaatlarda duvar ustası olarak çalıştıktan sonra bir arkadaşıyla kuyumcu dükkanı açtı. Bütün birikimini bu işe yatıran Bulce, bir süre sonra ortağından ayrılarak kuyumcu dükkanını tek başına işletmeye başladı.

Hem altın toptancılarından hem de mahalledeki bazı vatandaşlardan emanet altın alan Bulce'nin başı soyguncularla derde girdi.

İş yeri bir yıl içinde iki defa soyulan Bulce'nin ilk olarak 31 Ekim 2019'da yüzlerine çorap geçiren silahlı 2 kişi tarafından 700 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındı. Şüpheliler, polis tarafından yakalandı, altınlar teslim edildi.

Daha sonra, 17 Ekim'de üzerinde polis kıyafeti ve başında kask bulunan silahlı şüpheli, Bulce'nin ellerini kelepçeleyip, ağzını ve ayaklarını bantladıktan sonra 1 kilo 700 gram altını alarak kaçtı.

- Dükkanına gelen müşterilere de şüpheyle yaklaşıyor

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanarak altınlarının teslim edilmesini bekleyen Bulce, AA muhabirine, ilk olayın üzerindeki etkisini atlatamadan ikinci bir soygunun şokunu yaşadığını söyledi.

Her sabah korkuyla dükkanını açtığını aktaran Bulce, dükkana giren her müşteriye şüpheyle yaklaşmaya başladığını dile getirdi.

İş yerinde tekrar bir soygunun gerçekleşmesinden korktuğunu anlatan Bulce, şöyle konuştu:

"İlk soygunda şüphelilere karşı çıktım, hatta arbede yaşandı. İkinci olayda şüphelinin üzerinde polis üniforması olduğu için bir şey yapamadım. Üniformayla dükkanıma girince çay ısmarlamak istedim. 'Sahte altın satıyorsun.' dedi ve beni kelepçeledi. Ne yapacağımı şaşırdım. Adam polis değil, hırsız çıktı. Hala şüpheli ya da şüphelilerin yakalanamamasının üzüntüsünü yaşıyorum. Zararım çok büyük. İnşaat işçiliğinden buralara geldim. Elimde olan herşeyi satıp, bu dükkanı açtım. 15 yıllık emeğim gitti. Çalınanların yerini doldurmam mümkün değil. Mahallede herkes tarafından seviliyoruz. Kimseyle husumetimiz yok."

Bulce, altınları bulunduğunda dünyanın en mutlu insanlarından biri olacağını ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte aşıyı bulan Türk profesöre göre yaşamın normale döneceği tarih
Gündem

İşte aşıyı bulan Türk profesöre göre yaşamın normale döneceği tarih

Koronavirüs aşısını bulan Biontech firmasının CEO'su Türk profesör Uğur Şahin, aşı çalışmaları sayesinde gelecek sene ortalarında insanlığın..
Fransa Erdoğan’a yine yenildi
Dünya

Fransa Erdoğan’a yine yenildi

Karabağ’daki çatışmalarda Ermenistan yönetimini destekleyen ancak yine umduğunu bulamayan Fransızlar, başarısızlıklarını kaleme aldı. ..
İsviçre istihbaratı 27 senedir biliyormuş! 'Yüzyılın kripto casusluğu'
Dünya

İsviçre istihbaratı 27 senedir biliyormuş! 'Yüzyılın kripto casusluğu'

İsviçre parlamentosu üyelerince yayınlanan bir rapora göre, CIA ve Alman istihbarat servisinin, İsviçre menşeli bir şirketi, küresel casuslu..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay