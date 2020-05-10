Çalımbay'dan TFF'nin kararına tepki gösterdi.

Tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay, TFF'nin ligleri başlatma kararı ile ilgili beIN Sports'a konuştu. Çalımbay, ''Bazı oyuncular belki oynamak istemeyecek, bazıları kırmızı kart görecek, ailesini düşündüğünden dolayı mazeretle oynamayacak, belki bazı yabancılar buraya gelemeyecekler.'' dedi.

Rıza Çalımbay, ''Risk varken ligi oynamak istemiyoruz. Riskin üstüne gitmeye gerek yok. Ne kadar geç olursa, o kadar iyi. Böyle bir riske girmeden, daha da uzatabiliriz, daha geç şekilde başlanabilir veya yine risk varsa, başka plan yapılır. Federasyonumuzun 7 planı varmış, onlardan biri yapılabilir. Fenerbahçe, Beşiktaş, Sancaktepe, Ankaragücü, Tuzlaspor... Yakın zamanda vaka açıklayan kulüpler. Demek ki bir risk var, daha da olabilir.'' ifadelerini kullandı.

''Maçlar, çok tatsız-tuzsuz maçlar olacak''

''Oyuncular gerçekten tedirgin. Bunun üstüne gitmemeleri gerekiyor. Alışveriş merkezlerinde bile bir şekilde mesafeyi koruyabilirsiniz ama futbolda mesafeyi korumamız çok zor. Antrenmanları bile zor yapıyoruz. En küçük risk varsa bile oynatılmaması gerekiyor. Biraz daha beklemek lazım. İnşallah düzelir. Bu maçlar, çok tatsız-tuzsuz maçlar olacak. Belki de çok şey beklediğimiz oyuncular, çok çok altında performans gösterecek bu tedirginlikten, korkularından dolayı.''

''Bazı oyuncular belki oynamak istemeyecek, bazıları kırmızı kart görecek...''

''Hem Antrenörler Derneği'nin hem de Profesyonel Futbolcular Derneği'nin açıklama yapması gerekiyor. Protokolde yazılan şeylerin uygulanması mümkün değil. Çünkü maça başladığınız zaman her şey kora kor gidiyor. Onun için de zor şeyler yaşanabilir. Buradaki tek şey, rica ediyorum, futbolcuların ve bizim durumumuzu anlayışla karşılamaları gerekiyor. Bazı oyuncular belki oynamak istemeyecek, bazıları kırmızı kart görecek, ailesini düşündüğünden dolayı mazeretle oynamayacak, belki bazı yabancılar buraya gelemeyecekler.''

Tecrübeli teknik adam, ''Başlangıcı ileri bir tarihe almaları gerekiyor, risk 0 olduğunda maçların oynanması gerekiyor. Öbür türlü oynandığı zaman göreceksiniz bazı şeyler ortaya çıkacak. Onun için en güzeli, bize anlayış gösterecek federasyonumuz. Bunu ileri bir tarihe alacaklar. Bir de burada bu sorumluluğu kim alacak, maçlar oynandığı takdirde bu sorumluluğu kim alacak? O da önemli.'' dedi.