Çalımbay: Beşiktaş maçını kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız

Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak Atiker Konyaspor, bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, Milli takım arasından sonra oynadıkları maçları değerlendirerek şunları söyledi:

"Göztepe maçına gelene kadar biz bir haftada 3 tane maç oynadık. Çok iyi bir Kayserispor maçı oynadık. Arkadan Yeni Amasyaspor maçı oynadık. Bana göre en iyi maçlardan bir tanesi de bu maçtı. Sadece burada yaptığımız, yemememiz gereken golleri yedik. Ama atmamız gereken golleri attık. Biz Göztepe'ye 2 tane gol attık. Daha da fazla atabilirdik. Eğer o şanssız golleri yemeseydik. Buradaki üzüldüğümüz olay bu maç olsun Antalyaspor olsun Fenerbahçe maçları olsun rahatlıkla kazanabileceğimiz maçlardı bunlar.



"KAZANMAK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Beşiktaş karşısında sahaya kazanmak için çıkacaklarını belirten Çalımbay, "Benim futbol felsefemde içerde de dışarıda da galibiyet için oynatan birisiyim. Beşiktaş maçında da galip gelmek için oynayacağız. Bu arada Beşiktaş takımı bizim maç öncesi arada maç oynayacak. Maçtan sonra direkt buraya gelecekler. Onlar için de bizim için de çok önemli bir karşılaşma olacak. Hele bizim mutlaka iyi bir şekilde bu maçı bitirmemiz gerekiyor. Bu arada Beşiktaş takımına Avrupa Ligi'nde oynayacağı Malmö maçında başarılar diliyoruz. İnşallah iyi bir şekilde dönerler. Biz de burada bu maçı kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Ben takımıma yürekten inanıyorum. Şu an yaşadığımız tek şansızlık yediğimiz goller" diye konuştu.