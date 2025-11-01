Çaldığı kafatasını 60 yıl sonra iade etti

  • İSTANBUL
Dünya

Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Aziz Stefan Katedrali’nde görevli yetkililer, açtıkları paket karşısında büyük şaşkınlık yaşadı; içinden insan kafatası çıktı.

Katedral arşiv görevlisi Franz Zehetner, gönderiyi açtığında yanında bir mektup da bulunduğunu söyledi. Mektupta, Almanya’nın kuzeyinde yaşayan bir adam, yaklaşık 60 yıl önce genç bir turistken katedralin altındaki yeraltı mezarlarından (katakomblardan) bu kafatasını çaldığını itiraf etti.

18’inci yüzyılda ölen yaklaşık 11 bin kişinin kalıntılarının bulunduğu bu katakomblar, Viyana’nın tarihi mirasının önemli bir parçası. Turist, yaşlılık dönemine yaklaşırken “vicdanını rahatlatmak ve kendisiyle barışmak” istediğini yazdı.

Franz Zehetner, BBC’ye yaptığı açıklamada, “Yıllar sonra böyle bir pişmanlık göstermek dokunaklıydı. Kurallara aykırı olsa da, kafatasını atmak yerine özenle saklaması da dikkate değer” dedi.

Kimin kafatası olduğu belirlenemedi ancak yeniden defnedildi. Uzmanlara göre, katedralin altında yatanların büyük bölümü 18’inci yüzyıldan kalsa da, bazı soylu Viyanalı ailelerin üyeleri daha önce de bu bölgeye gömülmüştü.

