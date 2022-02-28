Calcımax d3 1000 mg 880 ne için kullanılır?

Calcımax d3 1000 mg nedir, niçin kullanılır? Efervesan tablet (suda çözünen tablet) etkin madde olarak1000 mg kalsiyum iyonuna eşdeğer 2500 mg kalsiyum karbonat ve 880 IU vitamin D3’e eşdeğer 9,68 mg kolekalsiferol içerir. Calcımax d3, kemiklerin büyüme ve güçlenmesini sağlayan kalsiyumu ve yiyeceklerdeki kalsiyumun emilmesini düzenlemede rol oynayan D vitaminini içerir. Calcımax d3, her biri 15 ve 20 efervesan tabletten oluşan tüplerde ambalajlanmıştır.

Calcımax d3, kalsiyum ve D vitamini eksikliği ispatlanan veya yüksek risk taşıdığı belirlenen bazı hastalarda kemik erimesi hastalığı (osteoporoz) tedavilerine ek olarak kullanılır. Bununla birlikte, yaşlılarda normal diyetle birlikte kalsiyum ve D vitamini eksikliğinin düzeltilmesinde kullanılır. Calcımax d3 kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler kalsiyum, D vitamini veya CALCIMAX®–D3’ün herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlılığınız varsa

Kanınızda ya da idrarınızda kalsiyum derişiminiz çok yüksekse

Paratiroid hormonu seviyeniz yüksekse

Yüksek doz D vitamini alıyorsanız

Psödohiperparatiroidi olarak bilinen hastalığınız varsa

Böbrek ve idrar yolu taşı oluşturma riskiniz varsa

Su kaybı durumunuz varsa

Mide kanaması riskiniz varsa

Bağırsak ile ilgili probleminiz ve kabızlık sorununuz varsa bu ilacı kullanmayınız.

Calcımax d3 nasıl kullanılır?

• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

CALCIMAX®–D3 kullanımıyla ilgili doktorunuzun tavsiyelerine uyunuz. Eğer emin değilseniz doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Doktorunuz tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde günde 1–2 efervesan tablet olarak kullanınız.

• Uygulama yolu ve metodu:

Günde size önerilen miktarda CALCIMAX®–D3’ü ağız yoluyla alınız. CALCIMAX®–D3’ü bir bardak (150 ml) suda eritiniz. Sonra bardağı bekletmeden tamamıyla içiniz.

• Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanımı:

4 yaş altı çocuklarda ve bebeklerde kullanmayınız.

4–8 yaş arası çocuklar:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde günde 1 efervesan tableti bir bardak (150 ml) suda eriterek çocuğunuza içiriniz.

Yaşlılarda kullanımı:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde günde 1–2 efervesan tableti bir bardak (150 ml) suda eriterek içiniz.

• Özel kullanım durumları:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği: Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa kullanmayınız.

Karaciğer yetmezliğiniz varsa herhangi bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer CALCIMAX®–D3’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.