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Aktüel ÇAKÜ ile Özbek Tarih Enstitüsü arasında işbirliği
Aktüel

ÇAKÜ ile Özbek Tarih Enstitüsü arasında işbirliği

Özbekistan Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü ile Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 13:48:00 -
ÇAKÜ ile Özbek Tarih Enstitüsü arasında işbirliği

ÇAKÜ’den yapılan yazılı açıklamada, Özbekistan Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü Başkanı Prof. Azamat Ziya ve ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi tarafından imzalanan protokolün en az 1 yıl süreyle öğrencilerin Özbekistan veya Türkiye’de eğitim görmesinin yanında, iki üniversite arasında düzenlenecek konferans, sempozyum ve panel gibi pek çok projeyi kapsadığı belirtildi.

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