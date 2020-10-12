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Gündem Çakmağını çakınca olanlar oldu
Gündem

Çakmağını çakınca olanlar oldu

Hatay'da sigara içmek için cebinden çakmağını çıkartan bir kişi çevredekilerin kendisini kundakçı sanması sonucu dayak yedi. Kanlar içinde kalan kişi, polisler tarafından hastaneye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 02:28:00 -
Çakmağını çakınca olanlar oldu

Üzücü olay Hatay’ın Arsuz ilçesi Karaağaç mevkisinde oldu. Verilen bilgiye göre ismi öğrenilemeyen bir kişi sigara içmek için cebinden çakmak çıkarttı. Çakmağı çakmaya çalıştığı sırada çevredeki diğer vatandaşların dikkati çekti. Rüzgar nedeniyle yanmayan çakmak sonrası elini siper eden kişi, çevredekilerin saldırısına uğradı.

Darbedilen kişi, arkadaşıyla birlikte motosikletle kaçmaya çalışırken kalabalık grubun arasında kaldı. Aldığı darbelerle kanlar içerisinde kalan kişi olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Olayı gerçekleştiren kalabalık grubun, elindeki çakmaktan dolayı kundakçı olduğu gerekçesiyle kişiyi darbettiği ileri sürüldü. Polis ekipleri yaralanan kişiyi önce hastaneye daha sonra ise polis merkezine götürerek ifadesini aldı.

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