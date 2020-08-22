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Gündem Çakarlı terör! 'Polise versen ne olacak' diyerek defalarca bıçakladı
Gündem

Çakarlı terör! 'Polise versen ne olacak' diyerek defalarca bıçakladı

İstanbul Hadımköy'de çakarlı araç kullanan saldırgan trafikte tartıştığı sürücüyü defalarca bıçakladı. Saldırgan M.E.U'nun 6 ayrı suçtan kaydı olduğu ortaya çıkarken, hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-22 23:27:00 -

Dün akşam saatlerinde İstanbul Hadımköy'de meydana gelen olayda, 34 PML 55 plakalı çakarlı minibüsün sürücüsü , seyir halindeyken yol verme tartışması yaşadığı Dadaş Aras'ın önünü keserek, Aras ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında önü kesilen Aras, cep telefonu ile yaşananları ve araçta bulunan çakarı kaydetti. Aras'ın görüntü aldığı sırada M.E.U. adlı çakarlı minibüsün sürücüsü küfürler ve tehditler savurdu. Telefon kaydı bir süre sonra son bulurken, saldırganın Dadaş Aras'ı 5 yerinden bıçakladığı öğrenildi.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis araçtan aldığı parmak izleri neticesinde şüphelinin M.E.U. olduğunu tespit etti. Çakarlı aracın sürücüsünün 6 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. Saldırgan hakkında yakalama kararı çıkarılırken, yurtdışına çıkış yasağı koyuldu.

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