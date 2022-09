Çakal Carlos Avrupa'nın göbeğinde bulunduğu cezaevinden haykırdı: Batı sefalete sürükleniyor!

20. yüzyılın en büyük savaşçılarından Venezuelalı İlich Ramirez Sanchez (Çakal Carlos) dünyanın çeşitli noktalarında emperyalizme karşı savaştı. Filistin cihadına da katılan Carlos burada islamiyeti seçerek Salim Muhammed adını aldı. Sudan'da katil Fransa devleti tarafından alı koyulup hukuksuzca yargılandıktan sonra ömür boyu zindan cezasına mahkum edildi. Türkiye ve Necip Fazıl'ın Büyük Doğu ideolojisi ile fazlasıyla iligili hatta meşgul olan Carlos düzenli olarak Aylıkbaran dergisinde yazıyor. Carlos yeni yazısında Batı'nın çöküşünü Batı'nın merkezinden haykırdı. İşte o yazı:

Ukrayna'da savaş var. Ve yakın tarihe hainlerin, halk düşmanlarının, Rus düşmanlarının, Ukrayna'da, çoğunluğu Hristiyan ama içlerinde Müslümanların da olduğu Rus ordusuna karşı savaştığı yazıldı. Bu tam bir karmaşa.

Avrupalılar bu savaş için yüzbinlerce avro harcıyor. Fransa'da ve diğer Avrupa ülkelerinde çok sayıda yoksul insan var; ama savaş için para harcıyorlar. Çünkü Amerikalılar bunu yapmalarını istiyor. Ukrayna'nın doğusunun bağımsızlığını kabul etmeyen Ukrayna hükümeti bu savaş ile daha fazla toprağını kaybedecektir. Gelmek istediğim konu şu: Biz sefalet hakkında konuşuyoruz. Bu, insanlarımızın daha da sefil vaziyete düşmesine sebep olan bir savaş. Ve emperyalistler kazanamayacakları aptal savaş için yüz milyonlarca dolar harcıyorlar. Neden, niçin? Savaşta yapılan harcamaların sadece yüzde biri Donbass halkına yeterdi. Silah üreten şirketler, icat edilmiş savaşlarla ürettikleri silahları milyarlarca dolara satıyorlar. İnsanları feda ediyorlar, insanlar ölüyor. Fakat Rusların bu savaşı kaybetmeyeceğinde ısrarcı olduğumu tekrarlamalıyım. Bir Venezüellalı olarak, Ukrayna'nın güneyinde bulunan ve Ruslar tarafından işgal edilen yarımadayla tarihî bir bağlantım var. Ruslar Türkleri yendiler ve orayı ele geçirdiler.

Ruslar da dahil tüm insanların menfaatlerine aykırı düşüncenin yaygın bir dünyadayız. Ruslar da savaş için çok para harcadılar. Bu savaş ile alakalı en kötü şey ise, Avrupa’da Rusya’ya gelen gaz ve petrolün artık gelmeme ihtimalidir. İstedikleri zaman enerjiyi kesebilirler.

Peki hakikaten neler oluyor? Buna en kötü yüzüyle emperyalizm denir. Emperyalizm tüm halkların menfaatlerine aykırıdır. Örneğin Amerikan halkını düşünelim. ABD'de de çok sefalet var, fakat savaş için milyarlarca dolar harcadılar ve ABD halkının da bunu ödemesi gerekiyor. Niye? Bu emperyalizmin en alt düzeyidir. Venezuela'ya savaş açıyorlar. Neden yapıyorlar? Neden Karakaslı berbat bir adam olan Guaido’yu Venezuela başkanıymış gibi gösterdiler? O artık ortalıkta yok. Bu sadece bir manipülasyondu. Venezuela hükümeti halkın hükümetidir; çünkü Venezuelalıların oylarıyla özgürce seçilmişlerdir. Bu bir gerçek. Venezuela hükümetinin tüm yaptıklarını kabul etmiyorum, zaten onlar da bana karşı. Nedenini bilmiyorum. Venezuela'ya geri dönmemem için her şeyi yaptılar. Ama sabırlıyım. Hükümetin bazı üyeleri bizim tarafımızda değil, devrimci değiller. Neyse… Küba, Venezuela, Nikaragua ve iyi durumda olan diğer ülkelerle birlikte olmalıyız. Bolivya, Arjantin vs. Biz kazanacağız. Elbette böylece Amerikan halkı da kazanacak, aksi takdirde Amerikan halkı her geçen gün daha fazla fakirleşecek.

Ve Türkiye, çok yetenekli bir başkanınız var. İyi ve gerçek bir Müslüman. O bir Amerikan ya da İsrail ajanı değil. Zor ekonomik durumlardan dolayı İsrail ile ilişkilerini geliştirmesi gerekiyor, tüm bunlar oportünizmden ibaret. Öte yandan, İsrail devletini tanıyan ilk ülkenin Türkiye olduğunu unutmamalıyız. Türkiye finansal-ekonomik kriz durumundan çıkmak zorunda ve umarım çıkarlar. Arap ülkeleri Türkiye'ye yardım etmiyor. Suudi Arabistan Türkiye'de bir adama suikast düzenledi. Neden ABD'de bir haini öldüremiyorlar? ABD'den korktukları için bunu yapamıyorlar. ABD'de bu adamı neden öldürmediler? Onu Türkiye'de, İstanbul'daki konsoloslukta öldürdüler.

Tüm dünyada bir savaş durumu var. Umarım Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun süre iktidarda kalır. Bir sonraki seçimleri inşallah kaybetmez; ama kim bilir. Kürt halkı hakkında hata yaptığını düşünüyorum. Kendi halkından insanların hakları için daha fazla silahlı mücadeleye girişmemek konusunda yazılı taahhütte bulunursa Öcalan'ı serbest bırakmayı dahi düşünmelidir. Unutmayın, Türkiye'deki Kürtlerin çoğu Erdoğan'a oy verdi. Onlar iyi insanlar ve iyi Müslümanlar.

Ne olacağını bilmiyoruz. Savaş devam edecek, şiddet devam edecek, insanların yıkımı devam edecek. Belki insanlar daha da fakirleşecek. Mesela Venezuela, hükümetin hataları nedeniyle krizde. Defalarca uyardım ama gerekli önlemleri almadılar. Türkiye de krizde. Niçin? Çünkü emperyalistler, onları alt etmek için çalışıyorlar. Türkiye ile İsrail ve Suudi Arabistan vb. ülkelerle ilişkilerdeki gelişmeler ekonomik kriz sebebiyleler oluyor ve hiçbir şey net değil.

Allah’a inanmalıyız! Çünkü Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah!

Allahü Ekber!

Kaynak: Baran Haber