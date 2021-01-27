Cahit Özkan, Yargı reform paketine ilişkin açıklamalarda bulundu: Gayrimüslimlerin kutsal bayramları resmi tatil olacak

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından vurgulanan yargı ve ekonomide yapılacak reformlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Özkan, söz konusu yargı reformunun çocuktan gence, hayvan haklarından kadın haklarına, fikir özgürlüğünden medya özgürlüğüne kadar toplumda her insanın hayatına dokunacak düzenlemeler içerdiğini söyledi.

'Temel hak ve özgürlüklerin işlerlik kazanmasını hedefliyoruz'

Özkan, "Bu yeni gelen paket, Türkiye'de 18 yıllık AK Parti iktidarları döneminde yapmış olduğumuz anayasal ve yasal reformların adeta ince işçiliği gibi toplumun tüm kesimlerine nüfuz eden ve toplumun tüm kesimlerinde yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırarak, başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Anayasamızda yer alan temel hak ve özgürlüklerin işlerlik kazandırılmasını hedeflemektedir." dedi.

'128 kanunda değişiklik öngörülüyor'

Reform paketinin, yaklaşık 128 kanunda değişiklik öngördüğünü vurgulayan Cahit Özkan, "Bu paket yarın hayata geçtiği zaman; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, anayasamızda yer alan temel haklar bağlamında vatandaşlarımızda büyük memnuniyet uyandıracak. Başta insan hak ve özgürlüklerinin korunmasını hedef alıyor. Yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma hakkı AK Parti'nin dünden bugüne yapmış olduğu bütün reformlarında yer alıyor. Yine hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflık, makul yargılanma usulü getiriliyor. Vatandaşlarımız bir dava açtığı zaman; bu davanın ne zaman ortalama bir süre içerisinde tamamlanacağını bilecek, buna 'makul süre içerisinde yargılanma hakkı' diyoruz. Bu yargılanmanın da bir şeffaflık içeresinde nasıl cereyan edeceğini bu paketle görecek." diye konuştu.

Gayrimüslim vatandaşların kutsal günlerinde resmi tatil

Özkan, reform paketinin din özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi anlamında ciddi düzenlemeler içerdiğini vurgulayarak, "Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da bile olmayan Türkiye'de yaşayan gayrimüslim ya da farklı din ve inançta olan vatandaşlarımızın kendileri için kutsal sayılan ve ayinlerinin, bayramlarının olduğu günlerde resmi tatil getiriyoruz. Kişi hak ve özgürlüklerinin genişlediği hususlar da yine bu pakette yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

'Özel hayat güvence altına alınacak'

Cahit Özkan,sözlerine şöyle devam etti:

"Özel hayat güvence altına alınacak. Mülkiyet hakkına daha etkin koruma sağlayacağız. Arabuluculuk düzenlemesi genişleyecek. Toplumsal refahın artırılması, güçlendirilmesi, kırılgan kesimlerin korunması yine bu reformda yer alacak. Kadın, yaşlı, engelli, çocuk bunların özellikle pozitif ayırımcılıklarla korunmasına yönelik engelleri kaldıracağız. Bu konuda yerel yönetimlere bazı sorumluluklar verilecek. İnsan hakları konusunda üst düzey toplumsal farkındalık oluşturacağız. Medya kuruluşlarının farkındalığını da ortaya koyacağız."