Cahit Özkan ‘hayırlı olsun’ diyerek duyurdu!
AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
YENİ AKİT ANKARA
AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir yasa teklifinin yalaştığını duyurdu. Özkan paylaşımında, “E-ticarette haksız rekabetin, tekelleşmenin önüne geçilmesi, Pazarın dengeli-sağlıklı büyümesinin sağlanması, ‘Para yakma’ adı altında aşırı reklam verilmesinin kontrol altına alınması, gibi düzenlemeleri içeren Teklifimiz yasalaştı. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.