  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Cahit Özkan ‘hayırlı olsun’ diyerek duyurdu!
Ekonomi

Cahit Özkan ‘hayırlı olsun’ diyerek duyurdu!

AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-07-01 17:01:00 -
Cahit Özkan ‘hayırlı olsun’ diyerek duyurdu!

YENİ AKİT  ANKARA

AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir yasa teklifinin yalaştığını duyurdu. Özkan paylaşımında, “E-ticarette haksız rekabetin, tekelleşmenin önüne geçilmesi, Pazarın dengeli-sağlıklı büyümesinin sağlanması, ‘Para yakma’ adı altında aşırı reklam verilmesinin kontrol altına alınması, gibi düzenlemeleri içeren Teklifimiz yasalaştı. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23