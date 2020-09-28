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Dünya Çağrı yaptılar: Soruşturma istiyoruz
Dünya

Çağrı yaptılar: Soruşturma istiyoruz

Filistinli Ulusal ve İslami Güçler, Mısır ordusunun açtığı ateş sonucu 2 balıkçının hayatını kaybetmesi ve birinin yaralanması olayıyla ilgili soruşturma açılmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 21:59:00 -
Çağrı yaptılar: Soruşturma istiyoruz

Seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yaptığı kanlı darbe ile göreve gelen darbeci Abdülfettah es-Sisi yönetimindeki Mısır'ın ordusu, açtığı ateş ile 2 Filistinli balıkçıyı katletmiş, birini ise yaralamıştı. Bunun üzerine Filistinli Ulusal ve İslami Güçler, olay ile ilgili soruşturma açılmasını talep etti.

İçlerinde Hamas ve Fetih Hareketi'nin de yer aldığı Filistin Kurtuluş Örgütü'nden (FKÖ) çeşitli grupları barındıran Filistinli Ulusal ve İslami Güçler Komitesince yapılan yazılı açıklamada, Mısır ordusu tarafından katledilen balıkçıların ailelerine baş sağlığı dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, bu elim olayla ilgili bir an önce soruşturma açılması, Gazzeli balıkçılar hususunun süratle çözülmesi istenildi.

Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, geçtiğimiz cuma günü bir açıklama yapmış ve Mısır ordusunun açtığı ateş sonucunda 2 Filistinli balıkçının hayatını kaybettiğini ve bir balıkçının yaralandığını bildirmişti.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı da cumartesi günü, yaralı Filistinlinin hala tedavi için Mısır'da bulunduğunu açıklamıştı.

Cumartesi günü, naaşları Mısır yönetiminden teslim alınan 2 Filistinli balıkçının cenaze namazları dün Gazze'de kılınmıştı.

Filistin yönetimi ve Hamas ve İslami Cihad gibi Filistinli gruplar yaşanan skandal olayı kınarken darbeci Mısır makamlarından ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

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