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Gündem Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi!
Gündem

Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi!

Çağlayan'da bulunan Adalet Sarayı önünde bir kişi elindeki bıçakla intihar girişiminde bulundu. Güvenlik güçlerinin kişiyi ikna çalışmaları devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 17:04:00 -
Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi!

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde bir kişi elindeki bıçakla etrafa bağırarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine çağırılan müzakereci polis, bıçaklı şahsı ikna etmeye çalışıyor.
Diğer yandan hem şahsa hem de vatandaşlara zarar gelmemesini isteyen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Etraftaki vatandaşların da intihar girişimi nedeniyle panik dolu anlar yaşadığı görüldü.

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