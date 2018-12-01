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Çağlar Söyüncü, Leicester City'de forma bekliyor

- Milli futbolcu Çağlar Söyüncü:"Yeni bir takıma gidiyorsunuz, orada oturmuş bir düzen ve o düzenin parçası eski oyuncular var. Çok çalışarak şansımın gelmesini bekliyorum"- "Hocam Claude Puel bana çok destek oldu. Bugüne kadar benim için ağzından olumsuz tek kelime çıkmadı"- "EURO 2020'ye gitmeyi çok istiyoruz. Yeni bir jenerasyon geliyor. Şu an için zamana ihtiyacımız var"

01 Aralık 2018 Cumartesi 14:25
Çağlar Söyüncü, Leicester City'de forma bekliyor


İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, çok çalışarak kendisine şans gelmesini beklediğini kaydetti.

Sezon başında Almanya'nın Freiburg takımından Leicester City'ye transfer olan Çağlar, Türkiye Futbol Federasyonunun TamSaha dergisine açıklamalarda bulundu.

Leicester City'ye transferin son gününde imza attığını hatırlatan 22 yaşındaki savunma oyuncusu, "Yeni bir takıma gidiyorsunuz, orada oturmuş bir düzen ve o düzenin parçası eski oyuncular var. Buna saygı duyuyorum. Çok çalışarak şansımın gelmesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Claude Puel ile olan ilişkilerine değinen Çağlar, "Hocam bana çok destek oldu. Geç geldiğimi, sakatlıktan yeni çıktığımı söyledi. Bugüne kadar benim için ağzından olumsuz tek kelime çıkmadı. Ben de elimden gelen her şeyi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Çünkü milli takım oyuncusuyum. Ülkemi temsil ediyorum. İngiltere'de Cenk Tosun ağabeyle ben varım. Onun için hiçbir zaman olumsuz bakmıyorum. Elimden geldiği sürece insanları mahcup etmemeye çalışıyorum." şeklinde görüş belirtti.


- "İlk hedefim oynayabilmek"


Uzun süreli kariyer planı yapmadığını aktaran Çağlar Söyüncü, ilk hedefinin takımında süre alabilmek olduğunu vurguladı.

A Milli Takım'da oynamanın kendisi için çok değerli olduğunu belirten Çağlar, şunları kaydetti:

"İlk hedefim oynayabilmek. Hiçbir zaman isimlere ya da şöhrete aldırmıyorum. Zamanı gelince her şey olur. Milli takım oyuncusuyum. Benim için en değerlisi, ülkem için futbol oynayabilmek. Leicester City'de devam etmem gerekiyor. Oynadıkça hedeflere ulaşacağım. Uzun vadeli planlar yapan birisi değilim. Hayatta her şey olabilir. O hafta hangi takımla oynuyorsak, o maçın planını yaparım. Çok uzun vadeli planlar yaptığın zaman, tutmayınca etkilenebiliyorsun. Daha kısa hedeflerim var. Hafta hafta bakıyorum. O haftaki rakip kimse onların hücum oyuncularına odaklanıyorum. Gece yattığım zaman tabii ki kafamdan uzun vadeli planlar geçiyor ama bunun için kalpten oynamak daha iyi bence."


- "EURO 2020'ye gitmeyi çok istiyoruz"


Çağlar Söyüncü, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) gitmeyi çok istediklerini aktardı.

Milli takıma genç bir kuşak geldiğini anlatan genç stoper, şöyle devam etti:

"EURO 2020'ye gitmeyi çok istiyoruz. Yeni bir jenerasyon geliyor. Şu an için zamana ihtiyacımız var. Çok tecrübeli rakiplerimiz var. En az 5-6 yıldır beraber oynuyorlar. Şu an mesela Cengiz Ünder, Roma'nın sempatik yüzü oldu. En sevilen oyuncu. Cenk Tosun ağabey, Enes Ünal, Okay Yokuşlu, Hakan Çalhanoğlu gibi birçok arkadaşımız var. Burada yeni bir jenerasyon olduğumuzdan dolayı birlikte oynamamız lazım. Burada iki idman yapıp, maça çıkıyoruz. Gençlere zaman lazım. Hocamız doğru söylüyor. Birlikte oynamak çok önemli. Bu bağlamda Avrupa Şampiyonası çok önemli. Jenerasyon 1 ay bir arada kalacak. Hedeflerimiz bütün turnuvalara gitmek. Ülkemizin, taraftarımızın buna ihtiyacı var."

Premier Lig ekiplerinden Everton'da top koşturan milli futbolcu Cenk Tosun'la ilgili de görüşlerini aktaran Çağlar, "Cenk ağabey ile bir araya geliyoruz. En son geçen kamp beraber uçmuştuk. Cenk ağabeye ayrı bir parantez açmak isterim. Gittiğimden beri bana çok yardımcı oldu. Zoru başardı. İyi işler yapıyor. İngiltere'de ismi olan bir oyuncu. Leicester City'de rakip analizi yaparken, sürekli Cenk ağabeyin üzerinde durduk. Bu durumdan gurur duydum. Çok keyif verici bir şeydi." açıklamasında bulundu.


Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 14:25
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