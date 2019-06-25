Çağlar Aytar kimdir? Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ağır hakaretlerde bulan Çağlar Aytar’a kamuoyundan çok büyük tepkiler gelmeye devam ediyor. Sosyal Medya üzerinde ağızlara alınmayacak şekilde skandal ifadelerle Başkan Erdoğan’a dil uzatan Çağlar Aytar’ın küfür dolu sözleri nedeniyle gözaltına alınma yönünde kamuoyunun büyük bir beklentisi var.

Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ağır hakaretlerde bulan Çağlar Aytar’a kamuoyundan çok büyük tepkiler gelmeye devam ediyor. Sosyal Medya üzerinde ağızlara alınmayacak şekilde skandal ifadelerle Başkan Erdoğan’a dil uzatan Çağlar Aytar’ın küfür dolu sözleri nedeniyle gözaltına alınma yönünde kamuoyunun büyük bir beklentisi var. Çağlar Aytar kimdir? 23 Ekim 2018 tarihli CHP Grup Toplantısı’nda Cemal Kaşıkçı’nın ölümünden bahsedildiği sırada Çağlar Aytar; Cemal Kaşıkçı’nın ölmediğine ve olayın ABD’nin bir zihin kontrol kurgusu, bir kitle ve algı yönetim kurgusu olduğuna dair protestoda bulunmuştu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşması sırasında protestosuna başlayan Çağlar Aytar; protestosu üzerine salondan dışarı çıkartılmıştı.

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