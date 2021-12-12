Çağan Atakan Arslan kimdir? Avatar Atakan nereli kaç yaşında?
Çağan Atakan Arslan kimdir? Yurtiçinde ve yurtdışında kickboks, muay thai ve free fight alanlarında başarıları bulunan Çağan Atakan Arslan (Avatar Atakan) Türkiye'de bir ilk olan Turkish Power Wrestling'de "Soldier" olarak ringe çıktı. Avatar Atakan kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları en çok arananlar kategorisinde aranıyor. Peki, Survivor 2022 Avatar Atakan kimdir? İşte Avatar Atakan hayatı...
Avatar Atakan olarak da bilinen Çağan Atakan Arslan, arama motoru Google trend listesinde yer almasıyla birlikte kim olduğu, nereli olduğu, ne iş yaptığı sorgulanır oldu. Peki, Çağan Atakan Arslankimdir? İşte Avatar Atakan hayatı...
Çağan Atakan Arslan kimdir?
27 Ağustos 1989, İstanbul doğumlu olan Çağan Atakan Arslan spor hayatına basketbol ile başlamıştır. 16 yaşında vücut geliştirme ile devam eden Arslan, 17 yaşında dövüş sporları ile tanışmış ve hayatına spor hayatına yön vermiştir. Yurtiçinde ve yurtdışında kickboks, muay thai ve free fight alanlarında sayısız başarılara imza atan Arslan, bazı dizi ve sinema filmlerinde de oyunculuk yapmıştır.
Çağan Atakan Arslan, Türkiye'de bir ilk olan Turkish Power Wrestling'de "Soldier" olarak ringe çıkmıştır. Çağan Atakan Arslan'ın güreşteki bitirici hareketleri arasında 'Asker selamı' ve 'F-16' denilen hareketleri bulunuyor. İmza hareketleri arasında Mekanize bağlama ve Cop Lock vardır. Arslan'ın idolü ise Guile'dir. Çağan Atakan Arslan, Avatar lakabıyla biliniyor.
Avatar Atakan (Çağan Atakan Arslan) ödüller
2016
Mix Fight Gala 81 Kilo Dünya Şampiyonu
2015
Glory World Series 20 Dubai
2014
Glory World Series 15 İstanbul
2013
W.M.C Muay Thai Dünya Şampiyonu[kaynak belirtilmeli]
Muay Thai Türkiye Şampiyonu
Muay Thai Marmara Şampiyonu
Muay Thai İstanbul Şampiyonu
2012
WMAO Dünya Şampiyonu[kaynak belirtilmeli]
Muay Thai Süper Lig Şampiyonu
Muay Thai Türkiye Şampiyonu
Muay Thai Marmara Şampiyonu
Muay Thai İstanbul Şampiyonu
2011
Muay Thai IFMA Dünya Şampiyonu (Tarihte Ülkeye Altın Madalyayı Getiren İlk Türk)[kaynak belirtilmeli]
Best Muay Thai Süper Ligi Türkiye Şampiyonu
Muay Thai Türkiye Şampiyonu
Muay Thai Marmara Şampiyonu
Muay Thai İstanbul Şampiyonu
Fight Academy İstanbul (Cine5 - İstanbul)
RMO Fight Code İstanbul (Fox TV - İstanbul)
2010
W.O.F World O-Sports Federation Muay Thai Dünya Şampiyonu (İran)[kaynak belirtilmeli]
IFMA Muay Thai Dünya Üçüncüsü (Thailand - Bangkok)
Best Muay Thai Süper Ligi Türkiye Şampiyonu
Muay Thai Türkiye Şampiyonu
Muay Thai Marmara Şampiyonu
Muay Thai İstanbul Şampiyonu
Ring Masters Olimpia (Fox TV - İstanbul)
Ring K-1 World Grand Prix (Fox Tv - İstanbul)
2009
WFFA Free Fight Avrupa Şampiyonu[kaynak belirtilmeli]
Muay Thai Türkiye İkincisi
Muay Thai Marmara Şampiyonu
Muay Thai İstanbul Şampiyonu
Mix Fight 6. Gala Darmstadt (Fox TV - Almanya)
Sekizli Turnuva (Eskişehir)
Uçan Fight Arena (Fox TV - Adana)
Uçan Fight Arena (Fox TV - Trabzon)
Kickboks Türkiye Üçüncüsü
Kickboks Marmara Şampiyonu
Kickboks İstanbul Şampiyonu
2008
Muay Thai Marmara Şampiyonu[kaynak belirtilmeli]
Muay Thai İstanbul Şampiyonu
Kickboks Marmara Şampiyonu
Kickboks İstanbul Şampiyonu
2007
Kickboks Türkiye Şampiyonu[kaynak belirtilmeli]
Kickboks Marmara Şampiyonu
Kickboks İstanbul Şampiyonu
Muay Thai Marmara Şampiyonu
Muay Thai İstanbul Şampiyonu