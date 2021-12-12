Çağan Atakan Arslan kimdir? Avatar Atakan nereli kaç yaşında?

Avatar Atakan olarak da bilinen Çağan Atakan Arslan, arama motoru Google trend listesinde yer almasıyla birlikte kim olduğu, nereli olduğu, ne iş yaptığı sorgulanır oldu. Peki, Çağan Atakan Arslankimdir? İşte Avatar Atakan hayatı...

Çağan Atakan Arslan kimdir?

27 Ağustos 1989, İstanbul doğumlu olan Çağan Atakan Arslan spor hayatına basketbol ile başlamıştır. 16 yaşında vücut geliştirme ile devam eden Arslan, 17 yaşında dövüş sporları ile tanışmış ve hayatına spor hayatına yön vermiştir. Yurtiçinde ve yurtdışında kickboks, muay thai ve free fight alanlarında sayısız başarılara imza atan Arslan, bazı dizi ve sinema filmlerinde de oyunculuk yapmıştır.

Çağan Atakan Arslan, Türkiye'de bir ilk olan Turkish Power Wrestling'de "Soldier" olarak ringe çıkmıştır. Çağan Atakan Arslan'ın güreşteki bitirici hareketleri arasında 'Asker selamı' ve 'F-16' denilen hareketleri bulunuyor. İmza hareketleri arasında Mekanize bağlama ve Cop Lock vardır. Arslan'ın idolü ise Guile'dir. Çağan Atakan Arslan, Avatar lakabıyla biliniyor.

Avatar Atakan (Çağan Atakan Arslan) ödüller

2016

Mix Fight Gala 81 Kilo Dünya Şampiyonu

2015

Glory World Series 20 Dubai

2014

Glory World Series 15 İstanbul

2013

W.M.C Muay Thai Dünya Şampiyonu[kaynak belirtilmeli]

Muay Thai Türkiye Şampiyonu

Muay Thai Marmara Şampiyonu

Muay Thai İstanbul Şampiyonu

2012

WMAO Dünya Şampiyonu[kaynak belirtilmeli]

Muay Thai Süper Lig Şampiyonu

Muay Thai Türkiye Şampiyonu

Muay Thai Marmara Şampiyonu

Muay Thai İstanbul Şampiyonu

2011

Muay Thai IFMA Dünya Şampiyonu (Tarihte Ülkeye Altın Madalyayı Getiren İlk Türk)[kaynak belirtilmeli]

Best Muay Thai Süper Ligi Türkiye Şampiyonu

Muay Thai Türkiye Şampiyonu

Muay Thai Marmara Şampiyonu

Muay Thai İstanbul Şampiyonu

Fight Academy İstanbul (Cine5 - İstanbul)

RMO Fight Code İstanbul (Fox TV - İstanbul)

2010

W.O.F World O-Sports Federation Muay Thai Dünya Şampiyonu (İran)[kaynak belirtilmeli]

IFMA Muay Thai Dünya Üçüncüsü (Thailand - Bangkok)

Best Muay Thai Süper Ligi Türkiye Şampiyonu

Muay Thai Türkiye Şampiyonu

Muay Thai Marmara Şampiyonu

Muay Thai İstanbul Şampiyonu

Ring Masters Olimpia (Fox TV - İstanbul)

Ring K-1 World Grand Prix (Fox Tv - İstanbul)

2009

WFFA Free Fight Avrupa Şampiyonu[kaynak belirtilmeli]

Muay Thai Türkiye İkincisi

Muay Thai Marmara Şampiyonu

Muay Thai İstanbul Şampiyonu

Mix Fight 6. Gala Darmstadt (Fox TV - Almanya)

Sekizli Turnuva (Eskişehir)

Uçan Fight Arena (Fox TV - Adana)

Uçan Fight Arena (Fox TV - Trabzon)

Kickboks Türkiye Üçüncüsü

Kickboks Marmara Şampiyonu

Kickboks İstanbul Şampiyonu

2008

Muay Thai Marmara Şampiyonu[kaynak belirtilmeli]

Muay Thai İstanbul Şampiyonu

Kickboks Marmara Şampiyonu

Kickboks İstanbul Şampiyonu

2007

Kickboks Türkiye Şampiyonu[kaynak belirtilmeli]

Kickboks Marmara Şampiyonu

Kickboks İstanbul Şampiyonu

Muay Thai Marmara Şampiyonu

Muay Thai İstanbul Şampiyonu