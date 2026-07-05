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Kültür - Sanat Cağaloğlu Yayınevi'nden İhsan Babalı'nın mirasını yaşatacak tarihi adım
Kültür - Sanat

Cağaloğlu Yayınevi'nden İhsan Babalı'nın mirasını yaşatacak tarihi adım

Yeniakit Publisher
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Cağaloğlu Yayınevi'nden İhsan Babalı'nın mirasını yaşatacak tarihi adım

Türk edebiyatı ve yayıncılık tarihinin köklü kuruluşlarından Cağaloğlu Yayınevi, kurucusu merhum İhsan Babalı'nın kültürel mirasını gelecek nesillere taşımak amacıyla önemli bir iş birliğini hayata geçirdi.

 ALİ KANTARCI  İSTANBUL 

1960 yılında merhum İhsan Babalı tarafından kurulan Cağaloğlu Yayınevi, Türk düşünce ve yayıncılık hayatında iz bırakan eserleri yeniden okurlarla buluşturmak için tarihi bir adım attı. Bu kapsamda, merhum İhsan Babalı'nın varisi Ebubekir Babalı ile yayınevi arasında resmi bir yayın sözleşmesi imzalandı.

İmzalanan sözleşme doğrultusunda, İhsan Babalı'nın telif hakları kapsamındaki eserleri yeniden Cağaloğlu Yayınevi tarafından yayımlanacak. Böylece hem yazarın fikir ve düşünce dünyasını yansıtan eserler yeni baskılarla okuyuculara ulaştırılacak hem de Türk yayıncılık tarihinin önemli bir birikimi korunarak gelecek kuşaklara aktarılacak.

TÜRK YAYINCILIĞININ HAFIZASI KORUNUYOR

İhsan Babalı, yalnızca kurucusu olduğu Cağaloğlu Yayınevi ile değil, 1960'lı yıllarda yayımladığı nitelikli eserler ve dönemin önemli fikir platformlarından biri olarak kabul edilen İslam Düşüncesi dergisiyle de Türk kültür ve düşünce hayatında kalıcı izler bıraktı. Yayıncılık faaliyetlerinin ardından da eğitim, kültür ve sosyal yardım alanlarında çok sayıda hayır hizmetine katkı sunarak örnek bir şahsiyet olarak anıldı. Gerçekleştirilen bu iş birliğiyle, İhsan Babalı'nın eserlerinin yeniden yayımlanması sayesinde Türk düşünce hayatına katkı sağlayan önemli çalışmaların günümüz okuyucusuyla buluşturulması ve kültürel mirasın yaşatılması hedefleniyor.

BU BİR VEFA BORCUDUR

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Siyami Boylu, “Cağaloğlu Yayınevi yalnızca bir yayınevi değildir. Bu kurum, Türk kültür ve düşünce hayatının hafızasında önemli bir yere sahip olan bir ilim ve irfan ocağıdır. Merhum İhsan Babalı’nın ortaya koyduğu yayıncılık anlayışını yaşatmayı bir vefa borcu olarak görüyoruz. Sayın Ebubekir Babalı ile imzaladığımız sözleşme, geçmişle gelecek arasında kurulan sağlam bir kültür köprüsüdür. Amacımız sadece kitap yayımlamak değil; fikir, kültür ve medeniyet mirasını yeni nesillere ulaştırmaktır” ifadelerini kullandı. Boylu, önümüzdeki süreçte İhsan Babalı döneminde yayımlanan eserlerin yeni baskılarının hazırlanacağını, İslam Düşüncesi dergisinin arşivinin gün yüzüne çıkarılması için de çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

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