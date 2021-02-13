Çağ Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Üniversiteye 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca belirtilen kadrolara tam gün statüde çalışacak öğretim üyeleri alınacak.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde, istenen belgelerle birlikte Çağ Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilecek.

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacak, internet üzerinden başvurular kabul edilmeyecek.

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