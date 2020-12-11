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Gündem Caddeye 'Azerbaycan' adı verildi! “Artık tek devlet tek milletiz”
Gündem

Caddeye 'Azerbaycan' adı verildi! “Artık tek devlet tek milletiz”

Van’ın Çaldıran ilçesinde belediye meclis kararı ile bir caddenin ismi Azerbaycan bir sokağın ismi de Karabağ olarak değiştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 10:20:00 -
Caddeye 'Azerbaycan' adı verildi! “Artık tek devlet tek milletiz”

İlçede ismi “Azerbaycan Caddesi” olarak düzenlenen Van Yolu Caddesi ile “Karabağ Sokak” olarak düzenlenen Recep Tayip Erdoğan Mahallesi’ndeki Doğubayazıt Sokak’ta tören gerçekleştirildi. Kaymakam Yusuf Durani Dinç, Belediye Başkanı Şefik Ensari, Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği Genel Başkanı Göksal Gulbey, Azerbaycan Uluslararası Diaspora Merkezi Başkanı Dr. İsmail Ağayev ve Yardımcısı Sami Radigüzelli’nin katıldığı törende, cadde ve sokağa Türk ve Azerbaycan bayrakları ile yeni tabelalar asıldı. Ensari ve Ağayev, “Biz artık iki millet bir devlet değiliz tek millet tek devletiz” diye konuştular.

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