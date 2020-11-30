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Aktüel Çad'da özel radyolar 31 gazetecinin tutuklanmasını yayın durdurarak protesto edecek
Aktüel

Çad'da özel radyolar 31 gazetecinin tutuklanmasını yayın durdurarak protesto edecek

Yeniakit Publisher
2020-11-30 22:17:55 -
Çad'da özel radyolar 31 gazetecinin tutuklanmasını yayın durdurarak protesto edecek

ANKARA (AA) - Çad'da Radyo Liberte (Özgürlük) istasyonunda çalışan 31 gazetecinin tutuklanmasın ardından yarın, bütün özel radyolar yayınlarını kesecek.

Radyo Liberte yöneticisi Ahmat Didja, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, merkez binalarına hukuka aykırı olarak baskın yaptığını belirtti.

Baskın sırasında, güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz kullandığını ifade eden Didja, 8'i kadın 31 gazetecinin gerekçe olmadan gözaltına alındığını söyledi.

Ayrıca Didja, baskın sırasında bir gazetecinin yaralandığını belirtti.

Gözaltına alınan gazeteciler olaydan birkaç saat sonra serbest bırakılırken, gözaltılar ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Çad Özel Radyo Sendikası (URPT), Çad Radio Liberte (Özgürlük) genel merkezine yapılan polis baskının ardından, yarını "radyosuz gün" olarak adlandırarak bütün özel radyoların yayın keseceğini duyurdu.

Çad Radio ve Televizyon Yüksek Kurumu (HAMA) ise URPT tarafından alınan yayın kesme eylemine, ülkede hakim olan iş birliği ruhuna aykırı olduğu gerekçesiyle katılmayacaklarını bildirdi.


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