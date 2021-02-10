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Biyografi Caca Bey kimdir? Caca Bey hayatı
Biyografi

Caca Bey kimdir? Caca Bey hayatı

Caca Bey kim? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk astronot için isim önerisinde bulundu. MHP'den yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sn Cumhurbaşkanı'nın dün yaptığı açıklamanın ardından astronot için Türk gökbilimci Cacabey'in ismini önermiştir" denildi. Bu haberin ardından milyonlarca kişi Caca Bey'in kim olduğunu araştırmaya başladı. Caca Bey kimdir? Caca Bey hayatı

Yeniakit Publisher
2021-02-10 11:43:00 -
Caca Bey kimdir? Caca Bey hayatı

Nurettin Cibril Bin Cacabey, 1240'ta İskilip Çorum'da dünyaya geldi. 1240-1301 tarihleri arasında yaşayan Caca Bey, Selçuklular döneminde Keyhüsrev zamanında Kırşehir emiridir.

Genç yaşında başarısını gösteren Caca Bey, kısa zamanda büyüklerin arasında yer almaya başladı. Mevlana yazdığı bir mektupta, Caca Bey’in yeteneklerine ve başarılarına övgüde bulunmuş ve kendisiyle bir araya geldiği meclislerde de bu konuyu dile getirmiştir. Caca Bey, kendi idaresinde yaşamakta olan Hacı Bektaş Veli ile ilgilenmiş onu himaye etmiştir. Anadolu'da birçok hayır kurumu ve ayrıca cami, zaviye gibi pek çok kamusal yapının da onarımını yaptırmıştır. Caca Bey, 1301 yılında Bizanslılara karşı savaşırken ölmüştür. Cenazesi, Kırşehir’e getirilerek yaptırdığı medresenin yanındaki türbeye defnedilmiştir.

Kırşehir kentinin merkezinde bulunan medrese, Caca Bey tarafından 1271-1272 yıllarında bir gözlem evi (rasathane) ve medrese olarak yaptırılmıştır. Yapı daha sonra camiye çevrilmiştir. Türk bilim adamı Uluğ Bey’in Batı Türkistan’da kurduğu medrese ne ise, Caca Bey’in kurduğu bu bilim merkezi de aynı derecede öneme sahiptir. Birkaç kez onarılmış olup, minaresindeki mavi çiniler nedeniyle halk arasında cıncıklı camii adı ile anılmaktadır. Medrese kesme taştan yapılmış olup kare planlıdır. Kubbeli medrese yapı tipine dahildir. Minare yapının arka tarafına alınmıştır.

Döneminde astronomi yüksek okulu olarak hizmet vermiştir. Kubbesi açık ve altında bir kuyunun bulunduğu medresede kuyunun içindeki suya yansıyan yıldızlar incelenir, bunlar üzerinde araştırmalar yapılırdı.

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