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Gündem ByLock’lu muhabire YARSAV’lı hakim!
Gündem

ByLock’lu muhabire YARSAV’lı hakim!

AK Parti iktidarını FETÖ ile kol kola yürümekle itham eden laikçi-sol cenahın alenen FETÖ’cülere kol kanat gerdiği ortaya çıktı. 2015’te Akit’teki işinden ayrıldıktan sonra, 2016’da telefonunda ByLock tespit edilen ve FETÖ üyesi olmaktan tutuklanan Hasan Önal adlı muhabirin, işe dönüş için açtığı dava skandal bir kararla lehine sonuçlandırıldı. Tazminat davasında ise mahkeme hakiminin; Başkanı FETÖ üyeli-ğinden ağır ceza alan YARSAV’ın 175 nolu üyesi olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 14:57:00 -
ByLock’lu muhabire YARSAV’lı hakim!

 Haber merkezi 

FETÖ’yü AK Parti’nin palazlandırdığını iddia eden seküler/jakoben cenahın, 17/25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bile örgüt üyelerine kol kanat germesi manidar bulunuyor. 2015 yılında verimsizlik sebebi ile anlaşma sonucu işten ayrılan, 2016 yılında ise telefonunda ByLock olduğu gerekçesiyle FETÖ üyeliğinden tutuklanan muhabir Hasan Önal’ın işe iade davasında ilginç gelişmeler ya-şanıyor. FETÖ sanığı Önal’ın işe iadesi kararı akabinde “Parlamento muhabirliği”nde dayatması sonucu açtığı tazminat davasında, Ankara 19. İş Mahkemesi, davalı şirketin hiçbir delilini toplamadan dosyayı karar aşamasına getirdi. Davacının basın kartının iptal edildiği, Par-lamento muhabiri olarak artık çalışmasının TBMM kuralları gereği imkansız olduğu, telefonunda Bylock yüklü olduğu ve FETÖ üyeliğin-den yargılandığına dair delillerin hiçbirisini toplamadan karar dosyayı manan aşamasına getiren hakimin de, eski başkanı Murat Arslan’ın FETÖ üyeliğinden 10 yıl ceza aldığı YARSAV’ın 175 nolu üyesi olduğu ortaya çıktı.

Skandal davada delil toplanmıyor!

17-25 aralık öncesinde sol görünümlü hakim ve savcıların kurduğu YARSAV’ın başkanlığını yapan Murat Arslan’ın, aslında kripto bir FETÖ’cü olduğunun ortaya çıkması ve  FETÖ’den 10 yıl hapis cezası almasının yankıları halen sürerken, FETÖ sanığı muhabirin açtığı dava, YARSAV üyesi hakime düştü. YARSAV üyesi hakim, şu ana kadar davalı şirketin hiçbir delilini toplamadan, davayı kara aşamasına getirdi. İşe iade kararı sonrasında çalışması için işyerine davet edilen, ancak gelmeyen FETÖ üyesi muhabirin açtığı davada tanıkların bile dinlenmemesi, şaşırtıcı bulundu.

FETÖ’cü muhabirin Ankara 19. İş Mahkemesi’ne açtığı davanın delillerini beklemeden karar aşamasına getiren hakimin, YARSAV’ın 175 nolu üyesi olması ise davaya ayrı bir önem kazandırdı. Hakimin, deliller ile ilgili hiçbir yazışma yaptırma-madan dosyayı karar aşamasına getirmesi, hukuka aykırı sürecin arka planında neler olduğuna ilişkin soru işaretlerine sebep oldu.


Yeni Akit Gazetesi
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