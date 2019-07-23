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"ByLock" soruşturmasında 16 kişi tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 33 şüpheliden 16'sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

23 Temmuz 2019 Salı 18:00
"ByLock" soruşturmasında 16 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen 68 şüpheliye yönelik soruşturma kapsamında, 20'si İstanbul, 9'u farklı şehirlerden olmak üzere 29 şüpheli gözaltına alındı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 33 şüpheliden 4'ü ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 26 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Soruşturma savcılığı ifadelerini aldığı 26 şüpheliden aralarında FETÖ kapsamında tutuklu bulunan eski Tekirdağ Vali Yardımcısı M.H'nin eşi A.H'nin de bulunduğu 10 şüpheliyi adli kontrol tedbiri uygulanması, diğer 16 şüpheliyi ise tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk etti.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 10 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, 16 şüphelinin ise tutuklanmasına karar verdi.

Öte yandan, gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, diğer şüphelileri arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında, "ByLock" kullandığı tespit edilen 68 şüpheli hakkında, 19 Temmuz'da gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Adıyaman, Manisa, Kocaeli, Ankara, Batman, Antalya, Sakarya, Manisa, Hatay, İzmir, Osmaniye, Bursa, Balıkesir, Bayburt, Elazığ ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı olarak operasyon başlatmıştı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 18:00
  1. Osmaniye
  2. Batman
  3. Bayburt
  4. Tekirdağ
  5. Sakarya
  6. Kahramanmaraş
  7. Manisa
  8. Kocaeli
  9. İzmir
  10. İstanbul
  11. Hatay
  12. Elazığ
  13. Bursa
  14. Balıkesir
  15. Antalya
  16. Ankara
  17. Adıyaman
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  19. FETÖ davası
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