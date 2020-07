Buzlukta et kaç yıl saklanır? Eti hemen buzluğa atmak doğru bir tercih değildir. Etin sert bir şekilde buzluğa atılması, buzunun çözülmesiyle birlikte et aynı sertliği koruyacağı için lezzeti ve kıvamı güzel olmayacaktır. Aynı şekilde uzun süre buzlukta dinlendirilen etinde bekletilmesi uygun değildir. Peki ama kavurma, kıyma, ciğer, sucuk, köfte ve pişmiş et ne kadar süre buzlukta kalır? Deri dondurucuda etin ömrü ne kadardır? Et kaç ay, kaç yıl buzlukta, dondurucuda bekletilebilir? Dondurucuda et saklama zamanı ne kadardır? İşte merak edilen detaylar...