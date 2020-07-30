Buzlukta et kaç yıl saklanır?
Buzlukta et kaç yıl saklanır? Eti hemen buzluğa atmak doğru bir tercih değildir. Etin sert bir şekilde buzluğa atılması, buzunun çözülmesiyle birlikte et aynı sertliği koruyacağı için lezzeti ve kıvamı güzel olmayacaktır. Aynı şekilde uzun süre buzlukta dinlendirilen etinde bekletilmesi uygun değildir. Peki ama kavurma, kıyma, ciğer, sucuk, köfte ve pişmiş et ne kadar süre buzlukta kalır? Deri dondurucuda etin ömrü ne kadardır? Et kaç ay, kaç yıl buzlukta, dondurucuda bekletilebilir? Dondurucuda et saklama zamanı ne kadardır? İşte merak edilen detaylar...
Dondurucuda et ne kadar saklanır?
Kırmızı et çeşitlerinin buzdolabı yerine derin dondurucuda saklamasıyla oluşacak gün farkı aşağıdaki örneklerde görülebilir:
- Kuşbaşı et ve biftek buzdolabında 3-4 gün saklanabilirken derin dondurucuda 6-12 ay taze kalabilir.
- Kıyma, köfte ve sakatat buzdolabında 1-2 gün saklanabilirken derin dondurucuda 3-4 ay taze kalabilir.
- Pişmiş et ve et yemekleri buzdolabında 3-4 gün saklanabilirken derin dondurucuda 2-3 ay taze kalabilir.
- Et suyu ve et suyuna yapılan çorbalar buzdolabında 1-2 gün saklanabilirken derin dondurucuda 2-3 ay taze kalabilir.
- Sosis ve salam gibi şarküteri ürünleri paketleri açıldıktan sonra buzdolabında en fazla 4-5 gün, füme etler 1 hafta saklanabilirken derin dondurucuda bu süre salamlar için 1-2 ay, füme etlerde 9-12 aydır.