Buzdolabının temiz olması için...



Bir çok kişi buzdolabı raflarına şeffaf kalın plastik örtüler seriyor. Plastik masa örtüsü satan yerlerde bulabileceğiniz bu şeffaf örtüleri, raflarınızın ebatlarında kesip koyabilirsiniz. Lekelendiği zaman bezle silebileceğiniz gibi, toz halinde bir şey döküldüğünde ise, plastiği çıkarıp silkeleyebilirsiniz.

TİTİZLİK BAŞKA ŞEY

Bu tip örtüleri kullanırken dikkat edilmesi gereken husus, buzdolabının temel işleyişini bozmamak. Eğer raflarınız delikli veya çubuklu ise bu örtüleri kullanmayın.



Buzdolabındaki hava dolaşımını kesmiş olursunuz. Ancak yeni modellerin çoğunun rafları deliksiz düz camdan yapılıyor, o zaman gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Temizlik için birinci püf noktamız, hemen temizlemek, dökülen bir şey olduğunda kurumasına izin vermeyin. Bazen yağlı şişeler yada soslar akıp dibinde leke bırakır, şişe, tencere vs.nin altlarının temiz olduğundan emin olun.

Kapalı olsun kaplar

Diğer püf noktası, buzdolabının kokusunu engellemek. 5 yıldır kullandığınız buzdolabının hala ilk aldığınız günkü gibi pırıl pırıl ve kokusuz olması mümkündür. Kokuyu engellemenin yolu koyduğunuz yiyecekleri kapalı kaplarda, yada kapalı poşetlerde muhafaza etmektir. Peynirin ya da kalan bir yemeğin mutlaka üzeri kapalı olmalı.

Ah şu sirke!

Bunları yaptığınızda uzun süre silmeye ihtiyaç duymayacaksınız, hatta en son ne zaman sildiğinizi bile unutabilirsiniz. Ama ben titizim arada silmeliyim derseniz, sirkeli su yapıp bir bezle silin.

Sirke kokusu rahatsız etse de bir süre sonra buzdolabındaki yemek kokularını alır ve hijyen sağlar.

Daha sonrasında bir de durulamanız gerekeceği için, köpüklü sularla silmenize lüzum yok. Sirkeli su ile tek seferde yapabilirsiniz. Tabi zaman zaman inatçı lekeler olduğunda uğraşmak zorunda kalabilirsiniz.

Kazımak çare değil

Eğer buzdolabınızın derin dondurucusu buz yapıyorsa, ya da derin dondurucudaki donmuş yapışmış şeyleri çıkarmak istiyorsanız sakın kazımayın. Buzdolabına zarar verebilirsiniz.

Bunun yerine o bölgeye biraz sirke döküp bekleyin. Biraz sonra çıkacaktır. Sirkeniz buzu eritecektir.

Elbette eski tip buz yapan buzdolaplarının, karlarını temizlemeye sirkeler yetmez. Fişi çekmek lazım gerektiğini herhalde biliyorsunuzdur.

Kızartmadan sonra

Kızartmayı bitirdiğinizde, ocağın üzerinde kızartma yağlarını, duvarları, davlumbazı ve mutfak tezgahını doğrudan sirkeye batırdığınız süngerle silerek temizleyebilirsiniz. Durulamak için soğuk çeşme suyunun içinde başka bir süngeri ıslatıp sildiğiniz yerleri durulayın ve sonra yumuşak bir bezle kurulayın. Haftada bir kez çok etkili olan beyaz sirkeye batırılmış sünger ya da bezle fırınınızdaki yağ birikintilerini silerek temizleyebilirsiniz. Aynı yöntemi gazlı fırınlarda da kullanabilirsiniz.