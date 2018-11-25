Buzdan gelen güzellik

Hidrasyonun ana kaynağı olan suyu yeterince içerek kendinizi güzelleştirebileceğiniz gibi, dış görünümünüzü iyileştirmek için de dondurulmuş halini kullanabilirsiniz.

MAKYAJ ASTARI

Makyaj ürünlerini uygulamadan önce cildinizin bir astara ihtiyaç duyduğunu biliyorsunuz. İşte size bu ihtiyaç için ucuz bir alternatif. Fondöteninizi sürmeden önce cildinizi tazelemek için bir kalıp buzu yüzünüzde gezdirmeniz yeterli.

CİLT SIKILAŞTIRMA

Buz gözenekleri daraltır, cildinizi yumuşatır ve kırışıklıkları azaltır. Güzellik rutininizde buza yer vermek ayrıca akneleri önleyecek ve kan dolaşımını teşvik edecektir. Tek yapmanız gereken birkaç buz parçasını temiz bir bez içine koymak ve yatmadan önce birkaç dakika boyunca cildinizde gezdirmek. Bu haraeket cildinizi sıkılaştırır ve sabah daha taze bir görünümle uyanmanıza sebep olur.

ŞİŞ GÖZLERE SON

Uykusuz kalınmış bir gece gözlerinize mi yansıyor? Biraz yeşil çay demleyin ve bunu buz kalıplarında dondurun. Bu küpleri şiş gözlerinizi yatıştırmak için kullanabilirsiniz. Aynı salatalık gibi çalışır, iyi bir alternatif olacaktır.

KAŞLARINIZI ALMADAN ÖNCE

Eğer siz de kaşları alınırken canı yananlardansanız, işleme başlamadan önce kaşlarınız üzerinde bir buz kalıbı gezdirmeyi ve alanı uyuşturmayı deneyebilirsiniz. Ağrı kadar, şişme ve kızarıklığın da azalmasına faydalıdır.

GÜNEŞ YANIKLARI

Buz, acı verici güneş yanıkları için de çözüm sunar. Suya kattığınız aleo vera jeli buz kalıplarında dondurun ve sonrasında etkilenmiş bölgelere uygulayın. İnanılmaz bir rahatlama hissedeceksiniz. Ama bir dahaki sefere yeterince koruyucu kullandığınıza emin olun.

SAĞLIKLI IŞILTI

Su ile seyreltilmiş portakal suyunu dondurun ve sonra birkaç dakika boyunca bu küpleri yüzünüze sürün. Yüzünüz için bir temizleyici görevi de görecek bu buzlar, cildinizde sağlıklı ve doğal bir ışıltıya sebep olacak.