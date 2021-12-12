Buzağı ve malak desteği için önemli uyarı!

Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, buzağı ve malak destekleme başvuruları ile gili olarak yaptığı yazılı açıklamalarda 2021 yılı için buzağı/malak ve dişi manda desteklemesi başvurularının başladığı kaydedildi. Destek başvurularında uyulması gereken kriterler hakkında bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

2021 buzağı ve malak desteği için son başvuru 31 Aralık

2021/43 sayılı Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği kapsamında yürütülen 2021 yılı 1. Dönem buzağı ve malak desteklemesi ile 2021 yılı dişi manda desteklemesi başvuruları başladı. Başvurular 31.12.2021 tarihinde sona erecektir.

Buzağı desteklemesinden; 120 gün yaşamış ve programlı aşıları tamamlanmış olan, Türkvet ile e-ıslah veri tabanlarında doğdukları işletme numarası, cinsiyet, ana kulak numarası ve doğum tarihleri kayıtlı 2021 yılı doğumlu buzağılar faydalandırılacaktır.

Çiftçi örgütüne üye olmayan yetiştiriciler başvuruları kendileri yapacak

Buzağı desteklemesinden yararlanmak için, soykütüğüne kayıtlı yetiştiriciler Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığıyla, diğer örgütlere üye/ortak yetiştiriciler örgütleri kanalıyla herhangi bir çiftçi örgütüne üye/ortak olmayan yetiştiriciler ise ilçe müdürlüklerine dilekçe ile başvuru yapacaktır.

Üretici örgütleri üyelerinin başvurularından sorumlu olacak

Yetiştirici/üretici örgütleri, kendilerinde başvuru dilekçesi bulunan üyelerinin başvurularından sorumludur. Bir yetiştirici/üretici örgütüne üye olan yetiştiriciler, dilekçe ile üyesi bulundukları yetiştirici/üretici örgütüne başvuru yapmak zorundadır. Yetiştirici/üretici örgütleri, her ne sebeple olursa olsun üyesinin yazılı destekleme başvurusunu geri çeviremez. Üyesinin destekleme başvuru dilekçesi bulunmayan yetiştirici/üretici örgütleri, bu üyeleri adına başvuru yapamazlar.

Destekleme buzağının doğduğu işletmeye ödenecek

Destekleme buzağının doğduğu işletmeye ödenecek olup, doğduğu işletmede 120 günü tamamlama ve yaşama şartı aranmaktadır. 1. dönem desteklemeye müracaat eden yetiştiricilerin, 2. dönem için ayrıca başvuru yapmalarına gerek yoktur. Bir defa yapılan müracaat, sonraki dönem destekleme başvuruları için geçerli olmaktadır. 1. döneme süresi içinde başvuramayan yetiştiricilerin herhangi bir hak kaybına uğramadan 1 Nisan 2022-15 Haziran 2022 tarihleri arasında 2021 yılı 2. Dönem buzağı desteklemesine başvurma imkanları bulunmaktadır.

Buzağılama yaşına dikkat

Buzağıların analarında, ilkine buzağılama yaşı 510-810 gün arasında veya destekleme kapsamındaki buzağılaması ile bir önceki buzağılaması arasındaki süre 235-450 gün olmalıdır.

Tebliğe göre buzağıların küpeletilmesi, TÜRKVET ve e-ıslah kayıt sistemlerine kaydettirilmesi, programlı aşılarının yaptırılması ve işletme bilgileri ile desteklemeye esas verilerin kayıt sistemlerinde güncellenmesinden yetiştiriciler sorumlu olacaktır.

Destekler buzağı sayısına göre kademeli ödenecek

İşletmede, destekleme şartlarını sağlayan buzağı sayısına göre kademeli olarak, buzağı başına oluşan toplam destekleme tutarının 1-20 başa kadar tamamı, 21-100 başa kadar % 75’i, 101-500 başa kadar % 50’si ödenir. Kademeli ödemede, işletmenin destekleme tutarı, en yüksek miktarda destekleme tutarına sahip buzağılardan başlayarak hesaplanır. İkinci dönemde, birinci dönemde destek alan buzağı sayısı da dikkate alınarak ödeme yapılır.

Başvuruda bulunacak yetiştiricilerin kendi çiftçi örgütleriyle veya ilçe müdürlükleri ile irtibata geçmesi gerekmektedir.

2021 malak desteği başvuru şartları

Malak desteklemesinden; 2021 yılı içerisinde doğmuş, küpelenerek doğduğu işletme üzerinden TÜRKVET’e kaydedilmiş ve bu işletmede en az 120 gün süreyle yaşamış, programlı aşıları yapılmış ve Veteriner Bilgi Sistemine kaydedilmiş malaklar yararlanacaktır. Birinci dönemde başvuru yapamayanlar ikinci dönemde 1/7/2022-1/8/2022 tarihleri arasında başvuru yapabilecektir. 1. Dönem başvurular 31.12.2021 tarihine kadar ilçe müdürlüklerine yapılacaktır.

2021 dişi manda desteği başvuru şartları

Dişi Manda desteklemesinden; doğum tarihi 1/1/2021 tarihinden önce olan, 31/12/2021 tarihi itibarıyla TÜRKVET’te kayıtlı ve işletmeye geliş tarihi, 1/10/2021 tarihinden önce olan mandalar faydalanacaktır. Başvurular 31.12.2021 tarihine kadar ilçe müdürlüklerine yapılacaktır.

Hayvancılık desteklemeleri konusunda daha ayrıntılı bilgi almak isteyen üreticilerin; Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerine başvurması istendi.