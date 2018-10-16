THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Buz maskesinin inanılmaz faydaları

Buz maskesinin faydaları saymakla bitmiyor. Peki, buz maskesinin cilde faydaları nelerdir?

16 Ekim 2018 Salı 23:23
Buz maskesinin inanılmaz faydaları

Ciltteki güneş lekelerini giderir.

Sivilce ve akneleri azaltır. Cilde pürüzsüz bir görüntü kazandırır.

Gözaltı morluklarının gidermesine yardımcı olur.

Cilde sıkı ve gergin bir görünüm kazandırır. Cildin sarkmasını önler.

Buzun içerisindeki mineraller cildin daha canlı ve diri görünmesini sağlar. Cildi gençleştirir.

Günde iki kez buz kalıpları ile cilde masaj yapmak cilde tazelik ve canlılık kazandırır.

Buz, doğal tonik olarak kullanılabilir. Büyük gözenekler, siyah nokta veya sivilce gibi cilt problemlerinin çözümünde etkilidir.

Buz masajı kırışıklıkları azaltır ve yeni kırışıklıkların oluşmasının önüne geçer. Yaşlanma izlerini geciktirir. Eğer göz çevrenizdeki kırışıklıkları azaltmak istiyorsanız, buzları dolaptan çıkarıp hemen kullanmamalısınız. Buzluktan çıkarılıp direkt kullanılan buz, göz çevresindeki damarların çatlamasına sebep olabilir. Bundan dolayı buzu dolaptan çıkardıktan sonra bir süre bekletip ilk soğuğu geçtikten sonra yüzünüze uygulamanızı tavsiye ederiz.

Nemlendirici kullandıktan sonra buz masajı yapmak, cildin hızlı bir şekilde canlanmasını sağlar.

Gözaltı şişliklerini giderir. Eğer yorgunluğunuz gözlerinizden belli oluyorsa, buz kalıbının içine yeşil çay koyun ve dondurun. Hazırladığınız yeşil çaylı buz kalıplarını gözaltlarınızda nazikçe gezdirin.

Kan dolaşımını hızlandırır.

Ciltteki kırmızı lekeleri ve sivilce izlerini azaltmaya yardımcı olur.

 

 

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 23:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk hackerler evenjalist kiliseyi vurdu
    1. Türk hackerler evenjalist kiliseyi vurdu
    2. Gözler 5 Kasım'a çevrildi! ABD..
    3. Buz maskesinin inanılmaz faydaları
    4. Pence'den 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması:..
    5. Limon kabuğunun faydaları nelerdir?
    6. Çay bardağında oluşan lekeler nasıl..
    7. Meyve sineklerinden bu yöntemlerle..
    8. Gebelikte enfeksiyon risklerine dikkat!
    9. İspanya'dan Belçika'ya şok! Diplomatik..
    10. Balıkesir'de kaza: 1 ölü, 2 yaralı
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Af için talimat..
    12. Malatya'da takla atan araçtan burnu..
    13. Birleşmiş Milletler'den İdlib'e 28 tır..
    14. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kaşıkçı açıklaması
    15. Aziz Sancar'dan öğrencilere çok önemli..
    16. 21 öğrenci gıda zehirlenmesi..
    17. Sakarya'da bıçaklayıp yol kenarına..
    18. Kızılırmak'ta dev yayın balığı yakalandı
    19. Şanlıurfa'da otoyoldan kaçak geçiş..
    20. Çankırı'da DEAŞ operasyonu: 6 kişi..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları

    Günün Karikatürü

    17 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?