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Büyüleyenspor’un bileği bükülmüyor

Kayseri İkinci Amatör A grubunda mücadele eden Büyüleyenspor kendi evinde Kayseri Olimpik Gençliksporu 3-0 yendi.

19 Mart 2019 Salı 09:19
Büyüleyenspor’un bileği bükülmüyor

Kayseri İkinci Amatör A grubunda mücadele eden Büyüleyenspor kendi evinde Kayseri Olimpik Gençliksporu 3-0 yendi.


Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubunda emin adımlarla ilerleyen Büyüleyenspor, kendi evinde konuk ettiği Kayseri Olimpik Gençlikspor’u da eli boş gönderdi. Karşılaşmaya hızlı başlayan Büyüleyenspor ilk yarıda iki gol bularak soyunma odasına moralli gitti.


İkinci yarıda da oyuna ağırlığını koyan Büyüleyenspor bir gol daha bularak 90 dakikayı 30 golle tamamladı. Büyüleyenspor’un gollerini Mehmet Çavuş, Mustafa Palamut ve Faruk Türkoğlu attı.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 09:19
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