Büyüleyenspor dolu dizgin 2. Amatör Küme A Grubunda mücadele eden Büyüleyenspor, Yeni Erciyesspor’u 3-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

2. Amatör Küme A Grubunda mücadele eden Büyüleyenspor, Yeni Erciyesspor’u 3-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu. 2. Amatör Küme A Grubu’nun karşılaşması Sümer Stadı’nda oynandı. Büyüleyenspor, baskılı başladığı karşılaşmada 11 sırt numaralı formayı giyen Mehmet Çavuş’un attığı gol ile 1-0 öne geçti. Karşılaşmada bulduğu bir çok gol pozisyonundan faydalanamayan Büyüleyenspor, Mustafa Palamut ve Engin’in attığı gol ile karşılaşmayı 3-1 kazanarak hanesine 3 puanı yazdırdı.

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