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Büyüleyenspor dolu dizgin

2. Amatör Küme A Grubunda mücadele eden Büyüleyenspor, Yeni Erciyesspor’u 3-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

11 Mart 2019 Pazartesi 10:23
Büyüleyenspor dolu dizgin

2. Amatör Küme A Grubunda mücadele eden Büyüleyenspor, Yeni Erciyesspor’u 3-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

 

2. Amatör Küme A Grubu’nun karşılaşması Sümer Stadı’nda oynandı. Büyüleyenspor, baskılı başladığı karşılaşmada 11 sırt numaralı formayı giyen Mehmet Çavuş’un attığı gol ile 1-0 öne geçti. Karşılaşmada bulduğu bir çok gol pozisyonundan faydalanamayan Büyüleyenspor, Mustafa Palamut ve Engin’in attığı gol ile karşılaşmayı 3-1 kazanarak hanesine 3 puanı yazdırdı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 10:23
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