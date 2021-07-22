Büyükşen cinayeti son durum
Üç yıl önce Konya'nın Karatay ilçesinde öldürülen Metin-Necla Büyükşen çiftinin cinayetiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Peki, Büyükşen cinayetinde katiller yakalandı mı?
Konya'nın Karatay ilçesinde üç yıl önce Metin ve Necla Büyükşen çifti evlerinde öldürüldü. Oğulları Osman Büyükşen'in 'özel ekip kurulsun' çağrıları yanıt buldu ve başlatılan soruşturma sonucunda azmettiriciler yakalandı. Peki, Büyükşen çiftinin katili kim?
Büyükşen cinayeti son durum
Dört gün önce Ankara'da gözaltına alınan Afganistan uyruklu çoban Abdulhamid Uzbek tutuklandı. Cinayetin azmettiricisi olarak tutuklanan Abdullah Başdemir'in hayvanlarına bakan şüpheli adliye girişinde gazetecilerin sorularına "Yanlış abi, yanlış. Allah göstermesin abi, Allah korusun" cevabını vermişti.