Üç yıl önce Konya’da bulunan evlerinde öldürülen Necla ve Metin Büyükşen’in yanlışlıkla öldürüldüğü ortaya çıktı. Peki, Büyükşen ailesini kim niye öldürdü?

Büyükşen cinayeti katiller kim? Büyükşen çifti neden niçin öldürüldü?

Başlatılan soruşturmada 25 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden Esra Taş ve erkek arkadaşı Abdullah Başdemir suçlarını itiraf etti. Esra Taş’ın eski erkek arkadaşının anne ve babasına kızgın olduğu ve bu kişilerden intikam alabilmek için Abdullah Başdemir ile işbirliği yaptığı ileri sürüldü. Tutulan kiralık katillerin ise Esra Taş’ın belirttiği evi şaşırıp yanlışlıkla Büyükşen ailesinin evine girdiği ortaya çıktı.

Azmettirici oldukları belirlenen Esra Taş ve sevgilisi Abdullah Başdemir (46) ile cinayeti işledikleri belirlenen Zekeriya Okşen ve Mustafa Okşen tutuklandı.

Sır perdesinin aralanmasının ardından çiftin doktor oğlu Osman Büyükşen açıklamalarda bulundu. Osman Büyükşen, “Gözaltına alınan kişilerden itiraf geldiğinde buruk da olsa bir mutluluk yaşadık. Katilin aileden çıkmaması bir nebze de olsa mutlu etti. Kardeşlerim zan altındaydı. Bundan kurtuldular. Gerçek katiller yakalandı. 3 yıldır tek başıma bayramlarımı geçiriyordum. Bu bayramda kardeşlerimle birlikte olacağız. Annem ve babam adına kurbanımızı keseceğiz" dedi.