Büyükşen cinayeti Büşra Büyükşen en son ne dedi?

Konya'nın Karatay ilçesinde 3 yıl önce evlerinde öldürülen Necla Büyükşen (54) ve eşi Metin Büyükşen (55) çiftinin, adresi karıştıran kiralık katil tarafından vuruldukları ortaya çıktı. Cinayeti azmettirdiği öne sürülen Abdullah Başdemir ve sevgilisi Esra Taş ile cinayete yardım ettikleri belirtilen ve Büyükşen çiftiyle aynı mahallede oturan Zeki Okşen ile kuzeni Mustafa Okşen tutuklandı. Olayla ilgili kiralık katil olduğu öne sürülen 2 kişi aranıyor.

Büşra Büyükşen en son ne dedi? Büşra Büyükşen ne konuştu?

Saldırıdan sağ kurtulan Büşra Büyükşen, yaşananların ardından konuştu. Büyükşen, olayın başından itibaren yaşananları doğru olarak anlattığını, ancak birçok kişinin kendisine inanmadığını belirtti. Büşra Büyükşen, ''Yardımcı olmaya çalıştım; ama katil, bırakın annemle babamı, bizim köyle alakası olmayan, bağlantısı olmayan bir insan. Elimden geldiğince yardımcı olmaya, hatırlamaya çalıştım. Ancak buna rağmen olayın çözülmüş olması mucizevi bir şey” dedi.

3 yıldır baskı altında olduğunu ve çok zor bir süreç yaşadığını belirten Büyükşen, ''Bana, 'Sen çok film izliyorsun' diyenler oldu, 'Tutturdun bir türküyü' diyenler oldu.' Bırak artık bu hikayeyi gerçekleri anlat' diyen oldu. 'Keşke sende ölseydin', diyenler oldu. İntihara sürükleyenler oldu. Çok şey yaşadım ve sabrettim. Ben hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum'' diye konuştu.

Büşra Büyükşen ailesiyle bir araba geldi mi?

Olayın aydınlanmasının ardından iki ağabeyiyle bir araya geldiklerini ifade eden Büşra Büyükşen, ''Bu süreç bizim için daha güzel geçecek. Güçlü duracağız. En azından belirsizlik ortadan kalktı. Şu an davayı bekliyoruz. Bu süreçte beraber olacağız, dik duracağız, her zamanki gibi'' dedi.

Osman Büyükşen ne dedi?

3 yıldır sosyal medya ve televizyon programlarında annesi ve babasının katillerini bulmaya çalışan Doktor Osman Büyükşen ise, ''Anne ve babamın katillerini azmettirenler içeri girdiği için buruk bir sevinç var. Çünkü süreç bizim için çok zorlu geçti, bir bilinmezlikle beraber acı ve öfkeyle yaşamak bunu da iki kat yaşamak hem annem hem babam için yaşamak gerçekten zordu'' diye konuştu.