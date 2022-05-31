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Aktüel Büyükşen çifti cinayetinde sıcak gelişme
Aktüel

Büyükşen çifti cinayetinde sıcak gelişme

Konya'da, Metin ile Necla Büyükşen çiftini av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen Ertuğrul Ç. ile cinayeti azmettirdikleri ileri sürülen Abdullah B. ve Esra T. hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 20:06:00 -
Büyükşen çifti cinayetinde sıcak gelişme

Konya'da, Metin ile Necla Büyükşen çiftini av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen Ertuğrul Ç. ile cinayeti azmettirdikleri ileri sürülen Abdullah B. ve Esra T. hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.

İddianamede, cinayeti azmettirdikleri öne sürülen Abdullah B. ve Esra T. hakkında "tasarlayarak adam öldürmeye azmettirme", katil zanlısı Ertuğrul Ç. hakkında ise "tasarlayarak adam öldürme" suçlamasıyla 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

İddia makamı ayrıca öldürülen çiftin evini katil zanlısına tarif ettiği ileri sürülen Zekeriya O. hakkında da "tasarlayarak adam öldürmeye yardım etme" suçlamasıyla 2 kez 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istedi.

İddianamede sanıklar hakkında "nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenirken, cezaevinde hayatını kaybeden Mustafa O. ve Afganistan uyruklu A.U. hakkında takipsizlik kararı verildi.

Ne olmuştu?

Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de evlerinde maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ve Necla (54) Büyükşen hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı.

Olayla ilgili Esra T, Abdullah B, Mustafa O, Zekeriya O, Afganistan uyruklu A.U. tutuklanmış, bir süre sonra A.U. ile Zekeriya O. adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Tutuklu sanıklardan Mustafa O. ise cezaevinde rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Son olarak, olayda tetiği çektiği iddia edilen katil zanlısı Ertuğrul Ç. de 22 Nisan'da yakalanmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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