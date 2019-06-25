Büyükşehirli gençler 3. Lig’de

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Masa Tenisi alt yapı kız takımı, terfi yarışması maçlarının ardından 3. Lig’e yükseldi.

Alt yapısından yetiştirdiği sporcularla başarı grafiğini sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü,genç takımı ile mücadele ettiği ‘Masa Tenisi Terfi Yarışması’nın ardından Kadınlar 3. Ligi’ne yükseldi.

14 takımın katıldığı Masa Tenisi Terfi Yarışmaları Tokat’ta yapıldı.Ali Yücel Spor Salonu’nda oynanan müsabakalarda ilk 8 maçında Av. Mahmut Düşün MTAL GSK takımını 3-1 ile geçen Bursa ekibi, ilk 6 maçında Aydın GHS takımını yine 3-1 ile geçmeyi başardı. İlk üç mücadelesinde Samsun Maarif Koleji’ni 3-2 ile geçmeyi başaran Bursa Büyükşehir Belediyespor daha önce ilk 6 mücadelesinde mağlup ettiği Aydın GHS takımına finalde 3-2 mağlup oldu. Terfi yarışmalarını ikinci sırada tamamlayan yeşil-beyazlılar 3. Lig’e katılmaya hak kazandı.

Genç sporcuların 3.Lig’de mücadele edecek olmasının büyük bir başarı olduğunun altını çizen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü yönetim kurulu üyesi Metin Biberci, altyapıya yapılan yatırımların meyvesini aldıklarını söyledi. Kadınlar Süper Ligi ve Erklekler ikinci Ligi’nde mücadele eden takımlarının da olduğunu hatırlatan Biberci, “Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak bütün gençlerimize spor yaptırmak istiyoruz. Masa Tenisi branşı olarak, Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’ın desteğiyle altyapımıza önemli imkânlar sağladık. Alt yaş grubu sporcu sayımızı artırdık. Şu anda hem kız hem erkek yüzlerce çocuğumuz masa tenisi sporunu yapıyor. Bu bizim için mutluluk verici. Tabiî bu kardeşlerimizin tecrübe kazanması gerekiyordu. Bursa’ya kendi içinden yetişmiş sporcularla daha fazla başarılar kazandırmak adına alt yapı takımımızı terfi müsabakalarında oynattık. Sporcularımız kendilerinden yaşça büyük sporcularla mücadele ettiler. Hem tecrübe hem de başarı kazandılar.Kadınlar Süper Ligi’nde ve Erkekler İkinci Ligi’nde mücadele eden takımlarımız var. Alttan gelen sporcularımız elde ettikleri tecrübelerle Bursa’da masa tenisi sporunu daha ileri taşıyacaktır. Biz alt yapıya verdiğimiz önemin meyvelerini topluyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ne kadar doğru bir yatırım yaptığının göstergesi. Bursa’da sporun en büyük destekçisi olan Başkanımız Alinur Aktaş’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.