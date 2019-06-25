0553 313 94 23

Büyükşehirli gençler 3. Lig’de

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Masa Tenisi alt yapı kız takımı, terfi yarışması maçlarının ardından 3.

25 Haziran 2019 Salı 14:17
Büyükşehirli gençler 3. Lig’de

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Masa Tenisi alt yapı kız takımı, terfi yarışması maçlarının ardından 3. Lig’e yükseldi.


Alt yapısından yetiştirdiği sporcularla başarı grafiğini sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü,genç takımı ile mücadele ettiği ‘Masa Tenisi Terfi Yarışması’nın ardından Kadınlar 3. Ligi’ne yükseldi.


14 takımın katıldığı Masa Tenisi Terfi Yarışmaları Tokat’ta yapıldı.Ali Yücel Spor Salonu’nda oynanan müsabakalarda ilk 8 maçında Av. Mahmut Düşün MTAL GSK takımını 3-1 ile geçen Bursa ekibi, ilk 6 maçında Aydın GHS takımını yine 3-1 ile geçmeyi başardı. İlk üç mücadelesinde Samsun Maarif Koleji’ni 3-2 ile geçmeyi başaran Bursa Büyükşehir Belediyespor daha önce ilk 6 mücadelesinde mağlup ettiği Aydın GHS takımına finalde 3-2 mağlup oldu. Terfi yarışmalarını ikinci sırada tamamlayan yeşil-beyazlılar 3. Lig’e katılmaya hak kazandı.


Genç sporcuların 3.Lig’de mücadele edecek olmasının büyük bir başarı olduğunun altını çizen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü yönetim kurulu üyesi Metin Biberci, altyapıya yapılan yatırımların meyvesini aldıklarını söyledi. Kadınlar Süper Ligi ve Erklekler ikinci Ligi’nde mücadele eden takımlarının da olduğunu hatırlatan Biberci, “Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak bütün gençlerimize spor yaptırmak istiyoruz. Masa Tenisi branşı olarak, Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’ın desteğiyle altyapımıza önemli imkânlar sağladık. Alt yaş grubu sporcu sayımızı artırdık. Şu anda hem kız hem erkek yüzlerce çocuğumuz masa tenisi sporunu yapıyor. Bu bizim için mutluluk verici. Tabiî bu kardeşlerimizin tecrübe kazanması gerekiyordu. Bursa’ya kendi içinden yetişmiş sporcularla daha fazla başarılar kazandırmak adına alt yapı takımımızı terfi müsabakalarında oynattık. Sporcularımız kendilerinden yaşça büyük sporcularla mücadele ettiler. Hem tecrübe hem de başarı kazandılar.Kadınlar Süper Ligi’nde ve Erkekler İkinci Ligi’nde mücadele eden takımlarımız var. Alttan gelen sporcularımız elde ettikleri tecrübelerle Bursa’da masa tenisi sporunu daha ileri taşıyacaktır. Biz alt yapıya verdiğimiz önemin meyvelerini topluyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ne kadar doğru bir yatırım yaptığının göstergesi. Bursa’da sporun en büyük destekçisi olan Başkanımız Alinur Aktaş’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 14:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Seçim sonrası çarpıcı yorum: İmamoğlu-Kılıçdaroğlu kavgası yaşanacak
    1. Seçim sonrası çarpıcı yorum:..
    2. Milyon dolarlık beş yıldızlı otel..
    3. Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
    4. Helikopter müdahale ediyor!..
    5. Başkan Akın, Türkiye dördüncüsü..
    6. Siirt Üniversitesi taban puanları 2019..
    7. Halk toplantısında Datça’nın tüm..
    8. Zonguldak’ta bıçaklı kavga: 1 yaralı
    9. Teknopark’ta siber güvenlik yazılım..
    10. “Cinsel isteksizlik sorunu tedavi..
    11. Üniversiteli gençler Bilim Merkezi..
    12. Zamansız temizlik vatandaşa eziyet oldu
    13. Viranşehir’de korkunç kaza
    14. Tuşba Kaymakamlığından yılsonu sergisi
    15. Medipol Başakşehir, Gulbrandsen'i..
    16. Aliağa’da kaldırım işgaline geçit yok
    17. Kargo aracı ile cip çarpıştı: 2 yaralı
    18. Başkan Turanlı Başkan Yıldırım ile bir..
    19. Başkent için üç projede Büyükşehir-AB..
    20. Beşiktaş, doktoruyla yollarını ayırdı
    21. JAK Timleri, otobüsün çarparak..
    22. Filistinli mülteciden ABD’nin..
    23. El Kaide şüphelisi Ankara’da yakalandı
    24. Konya’da, Endüstri 4.0 ve üretimde..
    25. Haşim Kılıç’ın acı günü
    26. Çakmakla oynayan çocuk yangın çıkardı
    27. Sivas’ta 2 kişinin yaralandığı bıçaklı..
    28. Kadınlara saygısızlık yapan esnafa 15..
    29. Yumurta üreticilerine vadeli mısır..
    30. Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı