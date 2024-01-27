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Aktüel Büyükşehir’le çaresiz değilsiniz
Aktüel

Büyükşehir’le çaresiz değilsiniz

Yeniakit Publisher
2024-01-27 23:47:00 -
Büyükşehir’le çaresiz değilsiniz

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden olan Ürünlü Erkek Konukevi, soğuk havalarda kalacak yeri olmayan vatandaşlara sıcak yuva olmaya devam ediyor. Çaresizliğin umuda dönüştüğü yer olan Ürünlü Erkek Konukevi’nde vatandaşlar, konaklamanın yanında uygulanan farklı projelerle meslek sahibi de oluyorlar.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ürünlü Erkek Konukevi’ni ziyaret ederek burada misafir edilen vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyarette Ürünlü Mahallesi Muhtarı Kadri Beki ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları da hazır bulundu. Konukevi’nde bulunan misafirlerle sohbet eden Başkan Aktaş, üretim tesislerini de gezerek çalışmalar ve üretim süreci hakkında bilgi aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin zor durumda olan her vatandaşın yanında olduğunu belirten Başkan Aktaş, bir kişinin bile hayatına dokunmanın kıymetli olduğunu söyledi. Burada misafir edilen vatandaşların, istihdam sağlanarak yeniden hayata kazandırıldığını ifade eden Başkan Aktaş, “Maalesef hayatın gelişimi içerisinde insanlar istemedikleri olaylarla karşılaşabiliyor. Evinden, barkından olabiliyor, ailelerinden ayrı kalabiliyor. Sosyal devlet, sosyal belediye olmanın gereği olarak çaresiz duruma düşen vatandaşlarımızın elinden tutmak amacıyla projeler geliştiriyoruz. Burası bir otel konforunda. Konaklama yapma imkanıyla beraber, hasta olanların tedavilerinin yapılması noktasında verilen destekler, üç öğün sıcak yemek ve 24 saat sıcak suya ulaşma imkanı sağlanıyor. 2023 yılında farklı sebeplerle buraya gelerek misafir edilen 78 kardeşimiz İŞKUR ve BİKO marifetiyle eğitilerek farklı firmalarda istihdama katıldı. Burada misafirlerimize sıcak bir yuvayı hissettirmek, onları sıcak bir yuvada ağırlamak gibi birçok altyapıyı oluştururken, misafirlerimize yine burada bulunan üretim tesislerimizde sigortalı olarak gelir sağlaması ve hayata kazandırmak adına bir ortam sağlıyoruz. Nerede zor durumda olan bir vatandaşımız varsa Bursa Büyükşehir Belediyesi her zaman onların yanında” diye konuştu.


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