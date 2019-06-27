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Büyükşehirin yetenek avcıları iş başında

İzmir Büyükşehir Belediyesinin çocuklara sporu sevdirmek, genç yetenekleri keşfetmek ve İzmir’den çıkan başarılı sporcu sayısını arttırmak için başlattığı ücretsiz "Sportif Yetenek Ölçümü ve Spora Yönlendirme" programı” büyük ilgi gördü.

27 Haziran 2019 Perşembe 11:33
Büyükşehirin yetenek avcıları iş başında

İzmir Büyükşehir Belediyesinin çocuklara sporu sevdirmek, genç yetenekleri keşfetmek ve İzmir’den çıkan başarılı sporcu sayısını arttırmak için başlattığı ücretsiz "Sportif Yetenek Ölçümü ve Spora Yönlendirme" programı” büyük ilgi gördü. Kısa sürede bine yakın çocuğun ölçümleri ve branş yönlendirmesi yapıldı.


İzmir Büyükşehir Belediyesinin çocukların sportif yeteneğini keşfetmek ve kabiliyetleri doğrultusunda doğru branşa yönlendirmek için 8 -10 yaş grubu için başlattığı "Sportif Yetenek Ölçümü ve Spora Yönlendirme" programı büyük ilgi görüyor. Çocuklarını bilgisayar ve oyun konsollarının başından kaldırarak spora yönlendirmek isteyen aileler, hangi sporu tercih etmeleri gerektiğinin yanıtını Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanında alıyor.


Ege Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilen ve 1.5 saat süren ücretsiz testlerde çocukların ilk önce yağ ölçümü (5 bölge) yapılıyor; ardından dengesine, esnekliğine bakılıyor. Uzun atlama, el göz koordinasyonu, kol kuvveti, geriye sağlık topu atma, mekik, 5 metre çeviklik, 20 metre sürat, kulaç uzunluğu, oturma yüksekliği ile vücut uzunluk, boy kilo, el kavrama kuvvet, sırt bacak kuvvet, eklem açı, eklem mini çap, dikey sıçrama, dayanıklılık ölçümleri yapıldıktan sonra çocukların hangi branşlarda yetenekli olduğuna dair veriler yüzdelik olarak hesaplanıyor ve velilere bu rapor sunuluyor. Böylece aileler deneme-yanılma yöntemi yerine çocuklarının yetenek ve eğilimlerini değerlendirme fırsatı buluyor.



Yetenekli çocukları kazanmalıyız


Sokakta oynamayan, bilgisayar başında daha çok zaman geçiren çocukların motor becerilerinin de azaldığını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü spor eğitmeni Figen Ünal, “Hiç spor yapmamış, herhangi bir branşa yönlendiremeyeceğimiz çocukların aileleri ile görüşüyoruz. 6 ay diledikleri bir sporu yapmalarını isteyip sonra tekrar ölçüme çağırıyoruz. Bu çocuklarımızın oranı genelin içinde oldukça az. Spor yapan çocuklarımızın ise bu testlerden iyi sonuç alması normal; ancak hiç spor yapmayan çocuk bu testlerin hepsini geçebiliyorsa çok yetenekli demektir. İşte o çocuğu mutlaka kazanmanız gerekiyor. Böyle durumlarda da aileleri çocuklarını 36 branşta faaliyet gösteren İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’ne götürmeleri konusunda yönlendiriyoruz" dedi.



Sporcular da takip ediliyor


Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanında spor kulüplerinin altyapı takımlarında yer alan 10-18 yaş grubundaki sporcuların güç, hız ve dayanıklılığı da ölçülüyor. Eksiklerini tespit etmek amacıyla yine ücretsiz olarak "Sportif Performans Değerlendirmesi" yapılıyor. Sporcuyu geliştirmek, antrenörlerin doğru program hazırlamasına yardımcı olmak ve genç yetenekleri ülkemizi başarıyla temsil edecek sporculara dönüştürmek için sporcunun eksik olduğu alana zamanında müdahale edilmesi sağlanıyor.


Sportif yetenek ölçümü için randevu almak gerektiği, yetenek ölçümü testiyle ilgili ayrıntılı bilginin 293 30 90 telefonundan; ayrıca [email protected] adresinden alınabileceği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 11:33
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