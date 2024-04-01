Büyükşehiri kazanan AK Partili aday: Hizmetkarlığa devam edeceğiz

AK Parti İl Başkanlığı önünde Cumhur İttifakı'nı destekleyen seçmenlere hitap eden Alemdar, günlük maratonun sonuna geldiklerini belirtti.

Kendilerine destek verenlere teşekkür eden Alemdar, "Seçim sandıkta sonuçlandı ve milletimizin kararına saygı duyuyoruz. İnşallah yarından itibaren şehrimizi daha ileriye götürebilmek için, insanlarımızın daha iyi şartlarda yaşaması için yapılması gereken ne varsa hizmetkarlığa devam edeceğiz." diye konuştu.

AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, 23 yıldır ülke için gece gündüz koşturduklarını, bundan sonra da elde edilen kazanımlarla yola devam edeceklerini söyledi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, seçimde son sözü milletin söylediğini dile getirerek, "Şehrimize, ilçemize ve bize verilmek istenen mesajı da dikkate alarak seçimin sonuçlarını en iyi şekilde analiz edip yolumuza devam edeceğiz." dedi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, Sakarya'nın bir kez daha destan yazdığını söyledi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, uzun seçim maratonunda fedakarca gayret gösteren teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Programa Cumhur İttifakı'nın ilçe belediye başkan adayları, ilçe başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.