  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür - Sanat

Büyükşehir’den yıldızlar altında sosyal mesafeli film keyfi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaz akşamlarına keyif getirecek bir etkinliğe imza atarak, Konyaaltı Sahili’nde açık hava sinema günleri düzenleyecek.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 12:35:53 -
Büyükşehir’den yıldızlar altında sosyal mesafeli film keyfi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaz akşamlarına keyif getirecek bir etkinliğe imza atarak, Konyaaltı Sahili’nde açık hava sinema günleri düzenleyecek. Covid-19 tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyen Antalyalılar, sosyal mesafe kuralları içerisinde yıldızlar altında sinema keyfi yaşayacak.


Antalya Büyükşehir Belediyesi pandemi salgını sürecindeki yeni normal hayat çerçevesinde vatandaşlara sosyal mesafe kuralları içerisinde güvenli sanatsal etkinlikleri hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Konyaaltı Sahili Beach Park Varyant Meydanı’nda ‘Sahilde Sinema Var/Maskeli Sinema’ etkinliği düzenliyor.



Maske ve hijyenden taviz verilmeyecek


Etkinlik kapsamında sinema izlemek için Antalya Büyükşehir Belediyesi web sitesinden katılım başvurusu yapmak gerekiyor. Gösterimlerin yapılacağı Varyant Meydanı’nda Sinema severler için toplum sağlığı açısından sosyal mesafe ve hijyen kurallarına yönelik önlemler alınacak.



1,5 metre aralıklı koltuklar


Sinema gösterisinin gerçekleşeceği etkinlik alanı girişine maskesiz giriş yapılamayacak, alana giren her kişinin ateş ölçümü yapılacak, sosyal mesafe belirleme noktaları oluşturulacak. Ayakkabı dezenfeksiyon teknesi ve el dezenfeksiyon cihazı kullanılacak. Daha sonra da Antalya Büyükşehir Belediyesi web sitesinden katılım başvurusu sonrası onaylanan ve en az 1.5 metre aralıklarla konumlandırılan koltuklarda yerlerini alacaklar.



Nostalji yaşatacak


‘Sahilde Sinema Var/Maskeli Sinema’ etkinliğinin ilki 11 Haziran Perşembe günü ‘Bayi Toplantısı’ filmiyle başlayacak. Temmuz ayı başlarına kadar sürecek sinema günlerinde ‘Organize İşler Sazan Sarmalı’, ‘Baba Parası’, ‘Bizim İçin Şampiyon’, ‘7. Koğuşta Mucize’, ‘Hedefim Sensin’, ‘Aykut Enişte’ ve ‘Merhaba Güzel Vatanım’ gibi Türk Sinemasının birbirinden güzel yapıtları Antalyalılarla buluşacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı