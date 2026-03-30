Büyükşehir'den sivrisinek ve haşerelere karşı yoğun mesai

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, vektörle mücadele kapsamında kent genelinde yoğun bir ilaçlama programı yürütüyor. 40 araç ve 90 personelden oluşan ekipler, hem merkez hem de kırsal mahallelerde düzenli olarak sahada görev yapıyor.

Kışlak mücadele çalışmaları çerçevesinde; rögarlar başta olmak üzere kanal sisleme işlemleri, inşaatların bodrum katları, foseptik çukurları, sazlık alanlar, dere yatakları ve su birikintilerinde ilaçlama faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor. Ayrıca vatandaşların ALO 153 hattı üzerinden ilettiği şikâyetler de ekipler tarafından hızlıca değerlendirilerek müdahale ediliyor.

Mahalle bazlı planlanan çalışmalar kapsamında, yıl boyunca periyodik taramalar gerçekleştiriliyor. Metruk binalar, çöp konteynerleri, su depoları ve larva oluşumuna neden olabilecek tüm alanlar düzenli olarak ilaçlanıyor.

Yaz döneminde ise mücadele daha da yoğunlaşacak. Sabah saatlerinde yeşil alanlarda mist blower cihazlarıyla, gece saatlerinde ise ULV cihazlarıyla ilaçlama yapılacak. Merkez mahallelerde iki günde bir ilaçlama planlanırken, kırsal mahallelerde haftada bir uygulama gerçekleştirilecek.

Yaz sezonunda merkez mahallelerde her akşam 19.00 ile 00.00 saatleri arasında, kırsalda ise 17.00 ile 22.00 saatleri arasında uçkun mücadelesi yapılacak. Gündüz saatlerinde ise çöp konteynerleri, kullanılmayan su havuzları, foseptikler ve bina bodrumlarında larva ve karasinek mücadelesi devam edecek. Ayrıca hayvan besi çiftliklerinde oluşan gübre kaynaklı karasineklerle mücadele ve dere yataklarında sivrisinek larva çalışmaları da sürdürülecek.