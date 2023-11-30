Büyükşehir'den minik dostlara mama
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi can dostlar, sokak hayvanlarının mama ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Vatandaşların talepleri doğrultusunda kedilerin mama ihtiyaçları Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.
‘’Her Canlı Bizim İçin Değerlidir’’ sloganıyla patili dostların yanında yer alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı ekipleri kent genelinde sokakta yaşayan hayvanların mama ihtiyaçlarına anında yetişiyor.
Sokakta yaşayan kedi ve köpekleri unutmayan ekipler, vatandaşların talepleri doğrultusunda mama desteği sağlıyor. Şanlıurfa İl Müftülüğü bahçesinde personellerin bakımını üstlendiği kedilere görevliler tarafından mama verildi.
Müftülük bahçesinde beslenen kedilerin rutin bakımları yapılarak mama desteği sağlandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kent genelinde sokak hayvanlarının mama ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor.
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