Büyükşehir’den LGS öncesi maske desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) giren öğrencileri yalnız bırakmadı. Sınav heyecanı yaşayan Başkentli öğrencilere toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmalarının yanı sıra maske desteği de sağlandı. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ekipleri, otobüs durakları ve okul çevrelerinde öğrenci, veli ve sınav görevlilerine ücretsiz 250 bin maske ve su dağıttı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli öğrencilere imkanları doğrultusunda her konuda yardımcı olmayı sürdürüyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden sınava girecek öğrencilere başarı dileklerinde bulunurken, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) günü öğrenci, veli ve sınav görevlilerine toplu taşıma araçlarında ücretsiz ulaşım hizmetinin yanı sıra maske desteği de sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ekipleri sınav saatinden önce otobüs durakları ve okul çevrelerinde öğrencilere, velilere ve sınav görevlilerine ücretsiz maske ve su dağıttı. Sınav heyecanının doruğa çıktığı günde 20 araç ve 40 personelle LGS’ye girecek öğrenciler başta olmak üzere ailelerin de yanında olmak istediklerini belirten Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal, şöyle konuştu:

“Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın talimatı sonrası 3 aydır maske üretiyoruz ve bugüne kadar 10 milyon maske dağıttık. Toplu taşımayı kullanan vatandaşlarımız başta olmak üzere, muhtarlıklara, meslek odalarına, sivil toplum örgütlerine, kamu kurum ve kuruluşlarına maske dağıtıyoruz. Bugün de çocuklarımız için önemli bir gün. Liselere Geçiş Sınavı var. Bu amaçla otobüs duraklarında ve okul çevrelerinde hem çocuklara hem de ailelere maske ve su dağıtarak, başkanımızın iyi dileklerini ilettik. Bu tarz çalışmalarımız devam edecek. Bu salgını 6 milyon Ankaralı tek yürek olarak atlatacağız.”

Veliler ve öğrencilerden Yavaş’a teşekkür

Maske dağıtımı gerçekleştiren Büyükşehir ekipleri, öğrencilere başarılar dileyerek moral verirken, öğrenciler de bu hizmetten dolayı teşekkür etti.